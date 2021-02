Documentaire 'De Politieke Droom van Rick Brink' op NPO 1

Foto: © KRO-NCRV 2021

Op zondag 21 februari zendt KRO-NCRV op NPO 1 de documentaire 'De Politieke Droom van Rick Brink' uit. Een documentaire over de politieke dromen en realistische ambities van Rick Brink, de allereerste, door het publiek gekozen minister van Gehandicaptenzaken van Nederland, geďnitieerd door KRO-NCRV.

Rick droomt al jaren van een carrière in de landelijke politiek. Een jaar nadat hij is verkozen tot minister van Gehandicaptenzaken weet hij zeker: hij stelt zich verkiesbaar als Tweede Kamerlid voor het CDA, de partij waarvoor hij eerder in Hardenberg al de lokale fractie leidde. 'In Den Haag voel ik me als een vis in het water. En in Nederland zien we nog veel te weinig politici met een beperking.' Maar dan wordt een van z’n beste vrienden ineens zijn politieke concurrent, ontbrandt de strijd om de macht binnen het CDA en brengt een verrassende kandidaat hem aan het twijfelen. Gaat het Rick lukken om zijn politieke droom waar te maken?

'En de winnaar is….. Rick'. Deze vijf woorden veranderen op maandagavond 17 juni 2019 ingrijpend het leven van de 33-jarige Rick Brink uit Hardenberg, op dat moment werkzaam als financieel projectmanager. In een liveshow op NPO 1 wordt Rick door het publiek verkozen tot de allereerste minister van Gehandicaptenzaken van ons land, een initiatief van omroep KRO-NCRV.

Ondersteund door een team van specialisten en programmamakers komt Rick als minister namens de omroep op voor de belangen van 1,8 miljoen Nederlanders met een beperking. Met een troonrede lanceert hij in september 2019 zijn speerpunten. Hij gaat zich richten op een inclusieve start voor kinderen, wil zorgen voor meer zichtbaarheid van mensen met een beperking in de media en hij maakt zich sterk voor meer stageplekken voor studenten met een beperking.

Minister Brink wordt al snel een graag geziene gast in radio- en tv-programma’s om toe te lichten hoe ons land inclusiever kan én moet worden, hij is gesprekspartner voor vele belangenorganisaties en hij heeft regelmatig overleg met ministers en Kamerleden over de positie van mensen met een beperking in de samenleving. Alles met maar één doel: om te zorgen dat iedereen in ons land mee kan doen.

'De Politieke Droom van Rick Brink', zondag 21 februari om 11.05 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.