Dit zijn de nieuwe singles van 'First Dates'

Het eerste Vlaamse 'First Dates'-restaurant is geopend op En. Elke week leren de kijkers een diverse groep singles kennen, op zoek naar de ware liefde.

De zenuwen en kriebels die gepaard gaan met zo'n eerste afspraakje zijn heel herkenbaar.

Bijgestaan door de vaste restaurantstaf leren de singles elkaar tijdens een romantisch etentje beter kennen en laten ze in hun hart kijken, in de hoop dat de vonk overslaat. Na hun First date beslissen de singles of ze elkaar opnieuw willen ontmoeten voor een tweede afspraakje. Schiet Cupido raak… of mist hij zijn doel?

Luc (54) uit Geraardsbergen (maandag 30 maart)

Luc is een charmante man van 54 jaar uit Geraardsbergen. In het dagelijkse leven werkt hij als accountmanager. Luc lijkt rustig en ingetogen, maar in zijn vrije tijd gaat hij helemaal los op technofeestjes en festivals. Na een breuk met een ex-partner en het verlies van zijn job ging Luc even door een moeilijke periode, maar nu is hij terug volop op zoek naar de liefde. Misschien vindt hij die wel bij zijn date, de vrolijke Carine uit Limburg.

Ines (29) uit Antwerpen (maandag 30 maart)

Ines is 29 jaar en afkomstig uit Antwerpen. Met fonkelende wenkbrauwen en een hippe coupe valt Ines meteen op bij het binnenstappen van het 'First Dates'-restaurant. Ines identificeert zichzelf als non-binair, wat inhoudt dat die zich niet thuis voelt in het hokje man of vrouw en naar zichzelf verwijst als 'die/hun'. Zelf valt Ines op verschillende genderidentiteiten; het innerlijk is belangrijker dan hoe die persoon zich identificeert. Ines is vegan en zet zich als activist in voor thema's zoals seksuele diversiteit en genderidentiteit. Ook date Ashley zet zich in voor gendergelijkheid en feminisme. Net als Ines is Ashley vegan. Beiden houden daarnaast ook van katten, dus dat zit alvast goed.

Geert (36) uit Tongeren (donderdag 2 april)

Geert is een 36-jarige zelfstandige bouwexpert uit Tongeren. Hij gelooft in liefde op het eerste gezicht, wat ook een belangrijke voorwaarde is voor hem: 'Zonder vlinders, geen zomer'. Geert zoekt een vrouw met een karaktervolle neus en een Grieks profiel. Hij heeft al eerder ervaren dat de vrouwen die hij leuk vindt, meestal een neus met karakter hebben. Geert woonde in het verleden een halfjaar in Zuid-Afrika, waar hij ook een vriendin had. De grote afstand bleek helaas een spelbreker.

Mich (28) uit Antwerpen (donderdag 2 april)

Mich is een vrolijke roodharige vrouw uit Antwerpen met een druk leven. Als zelfstandige baat ze haar eigen lunchbar uit. Mich is geen flirterig type, ze omschrijft zichzelf eerder als 'awkward en gezellig'. Ze wordt niet snel verliefd en heeft nog geen lange relatie gehad. Alles loopt momenteel vlot in haar leven, het enige wat nog ontbreekt is een man. Mich zoekt een man met een bad boy-look en een gouden hart. Misschien voldoet date David daaraan.

'First Dates': elke maandag en donderdag om 21.25 uur op Eén en op Eén via VRT NU.