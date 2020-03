Dit zie je zondag en maandag op de zenders van DPG Media én op VTM GO

Dit zie je zondag en maandag op de zenders van DPG Media n op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor zondag 22 maart en maandag 23 maart.

ZONDAG 22 MAART

Highlights bij VTM

Zondag 22 maart is 'Blind Getrouwd' om 19.55 uur toe de zesde aflevering. In realiteit zijn de koppels nog geen zes, maar amper anderhalve week getrouwd. Ze genieten van hun laatste dag in Kenia, Bali, Thailand en Mexico en keren daarna terug naar België, waar de volgende fase hen opwacht: samenwonen in hun gezamenlijk appartement.

Aansluitend zendt VTM die avond om 21.05 uur de dramareeks 'Amigo’s' uit, als eerbetoon aan Johny Voners. Elke zondag wordt een dubbelaflevering geprogrammeerd. 'Amigo’s' gaat over vijf ex-gedetineerden die, eenmaal ze hun straf hebben uitgezeten, samen een restaurant beginnen in een oud bordeel.

Highlights bij VTM GO

Zondag 22 maart is er na de uitzending van 'Blind Getrouwd' bij VTM om 21.05 uur de online talkshow 'Blind Getrouwd: Naspel' bij VTM GO. Bab Buelens en Sean Dhondt ontvangen deelneemster Laura en expert Wim Slabbinck. Ze praten over de nieuwe stap: het samenwonen en wat de valkuilen daarvan zijn.

MAANDAG 23 MAART

Highlights bij VTM

Op maandag 23 maart is om 20.35 uur de eerste aflevering van 'Helden van Hier: Corona'. VTM NIEUWS wil met deze nieuwe, unieke reeks tonen hoe de coronacrisis eraan toegaat door de ogen van hulpverleners en zorgverstrekkers.

Na de eerste aflevering van 'Helden van Hier: Corona' praat Stef Wauters in een VTM NIEUWS Special om 21.40 uur na met een aantal hoofdrolspelers die te zien waren in de reportage. Stef ontvangt onder andere Marc Van Ranst, die dagenlang gevolgd werd tijdens het uitbreken van de crisis.

Highlights bij VTM KIDS

De coronamaatregelen zorgden ervoor dat bijleren voor kinderen plots een thuisopdracht werd. Iedereen kan daarom elke weekdag tussen 10.00 en 11.00 uur terecht bij VTM KIDS voor een lesuurtje verkeersveiligheid. Leraren van dienst? Zeppe & Zikki, Aya en Otto & Belle.

Highlights bij VTM GO

Wie de week met een dosis spanning wil beginnen, kan op VTM GO het volledige seizoen van 'Coppers' bingen. In de reeks opent commissaris Meerhout, gespeeld door Hilde De Baerdemaeker, de jacht op rechtvaardigheid.