Dit zie je zondag bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor zondag 10 mei.

Hightlights bij VTM:

Op zondag gaan An Lemmens en Dina Tersago om 19.55 uur op bezoek bij 3 nieuwe boeren in de tweede en laatste oproepaflevering van 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home'. En daar zit een primeur in, want koeienboer Tristan gaat op zoek naar een man. Paardenpensionhouder en akkerbouwer Dries en akkerbouwer en varkensboer Bart gaan dan weer op zoek naar een leuke vrouw.

Will Smith zet de romantiek om 20.50 uur verder in de romantische komedie 'Hitch'. Als Alex Hitchens leert hij mannen om zichzelf te zijn en begeleidt hij hen bij hun zoektocht naar de ware liefde.

Highlights bij VTM GO:

Wie van film houdt, komt helemaal aan zijn trekken op VTM GO. Topfilms zoals 'De Collega's 2.0', 'Golden Eye', 'Beverly Hills Cop' en 'Furious 6' zijn er gratis te herbekijken.