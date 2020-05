Dit zie je zondag 3 mei bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor zondag 3 mei.

ZONDAG 3 MEI

Highlights bij VTM:

Op zondag komen de liefhebbers van romantiek opnieuw aan hun trekken. 'Blind Getrouwd' wordt om 19.50 uur opgevolgd door de eerste oproepaflevering van 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home'. Daarin stellen An Lemmens en Dina Tersago de eerste twee boeren Frits en David én boerin Veerle voor aan Vlaanderen.

En ook na 'Boer zkt Vrouw' spat de romantiek van het scherm in de oerklassieker en hét liefdesverhaal bij uitstek 'Pretty Woman', met Julia Roberts en Richard Gere in de hoofdrollen.

Highlights bij VTM GO:

Vanaf zondag volgt VTM GO het jetsetleven van de zussen Kim, Khloé en Kourtney Kardashian in de Amerikaanse realityreeks 'Keeping Up with the Kardashians', die ook elk zaterdagmiddag omstreeks 12.30 uur bij Vitaya te zien is.