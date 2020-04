Dit zie je zaterdag 25 april bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor zaterdag 25 april op een rijtje.

ZATERDAG 25 APRIL

Highlights bij VTM:

Dierendokter Joshua geeft om 18.20 uur de aftrap van een gloednieuw seizoen van 'Beestig'. Hij gaat opnieuw langs bij heel wat dierenvrienden, geeft tips en tricks over dieren en zoekt uit waarom de dieren bepaalde dingen graag doen. In de eerste aflevering vertelt Julie Van den Steen over 'de man van haar leven': haar 'influencerhond' Dirk, Dirkie voor de vrienden.

Na 'VTM NIEUWS' en 'De 25' krijgt Kürt Rogiers om 20.20 uur zelf een gastrol in één van de bouwwerken in het populaire 'LEGO MASTERS' .In de derde aflevering krijgen de teams niet één, maar twee opdrachten voor hun kiezen. Wie moet deze week de wedstrijd verlaten?

Highlights bij CAZ:

Naar aanleiding van de 80ste verjaardag van acteur Al Pacino zendt CAZ om 20.40 uur de film 'The Insider' uit, die het verhaal vertelt van Jeffrey Wigand (Al Pacino), een ex-onderzoeker van een grote tabaksproducent.

Highlights bij VTM GO:

Omwille van de maatregelen rond het coronavirus zagen de fans van 'Familie' het seizoen op vrijdag 24 april iets vroeger eindigen dan voorzien. Wie de aflevering heeft gemist, kan die zaterdag herbekijken op VTM GO, waar 'Familie' nog steeds dé topper blijft.