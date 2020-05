Dit zie je zaterdag 2 mei bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor zaterdag 2 mei.

ZATERDAG 2 MEI

Highlights bij VTM:

In het nieuwe seizoen van 'Beestig' om 18.25 uur gaat dierendokter Joshua langs bij cowgirl Maxine - dochter van Paul - Michiels, waar hij een spoedcursus rodeorijden krijgt. 'Beestig' brengt ook een bezoekje aan de hond van Miss België Celine Van Ouytsel.

Na 'VTM NIEUWS' en 'De 25' worden er om 20.20 opnieuw duizelingwekkende bouwwerken gemaakt in 'LEGO MASTERS'. De 6 overgebleven duo's moeten hun droomappartement bouwen, bestaande uit maar liefst 3 verdiepingen. Daarvoor krijgen ze 11 uur de tijd.

Na de late update van 'VTM NIEUWS' staat om 21.55 uur de actiethriller 'Unstoppable' op de agenda, met o.a. Denzel Washington en Chris Pine in de hoofdrollen.

Highlights bij VTM GO:

De Braziliaanse Walter Presents-reeks 'The Secret Life Of Couples' op VTM GO volgt het verhaal van therapeute Sofia en haar partner Miranda in hun Tantra Instituut, een centrum dat zich specialiseert in alternatieve therapieën voor koppels die een beter seksleven zoeken.