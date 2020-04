Dit zie je zaterdag 18 april bij VTM en op VTM GO

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor zaterdag 18 april op een rijtje.

ZATERDAG 18 APRIL

Highlights bij VTM:

In aflevering 2 van 'LEGO MASTERS' staat de 8 duo’s om 20.20 uur een explosieve opdracht te wachten. De teams moeten iets 'buitenaards' bouwen om de bouwwerken vervolgens zonder genade en op spectaculaire wijze te laten vernietigen, alsof er nooit 7 uur aan gebouwd werd… Hosts Kürt Rogiers en Ruben Nicolai maken in hoogsteigen persoon korte metten met de werken.

Na de late 'VTM NIEUWS Update' staat om 21.55 uur de romantische klassieker 'Coyote Ugly' op de agenda, over de jonge songwriter Violet Sanford (Piper Perabo) die aan de slag gaat in de nachtclub Coyote Ugly om haar droom te kunnen waarmaken.

Highlights bij VTM GO:

Wie van straffe series houdt, kan z'n hart ophalen op VTM GO. Vanaf zaterdag is het volledige vijfde seizoen van de historische dramareeks 'Vikings' er te bingewatchen. De reeks is vanaf 20 april ook van maandag t.e.m. donderdag omstreeks 22.15 uur te zien bij CAZ.



