Dit zie je zaterdag 16 mei bij VTM en Vitaya

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en Vitaya voor zaterdag 16 mei op een rijtje.

ZATERDAG 16 MEI

Highlights VTM:

In 'Beestig' om 18.20 uur trekt puppy Chewie in bij Bab Buelens en Vincent Banic, maakt de kijker kennis met de katten van Stijn en Nuria van 'Blind Getrouwd' en gaat Joshua mee op patrouille met politiehond Sniper.

Om 20.20 uur staat de zesde aflevering van 'LEGO Masters' op het programma. Ondertussen strijden nog vijf duo’s voor de titel van LEGO MASTERS 2020. Presentator Kürt Rogiers daagt Bjorn en Corneel uit om het gezicht van Brickmaster Bas te bouwen.

Na de late update van 'VTM NIEUWS' is er om 22.00 uur de avonturenfilm 'The Hunger Games', met Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson en Liam Hemsworth in de hoofdrollen.

Highlights Vitaya:

De maand mei is trouwmaand bij Vitaya. Om 20.25 uur is er de romantische komedie '27 Dresses'. Jane, vertolkt door Katherine Heigl, is al 27 keer bruidsmeisje geweest, maar zelf was ze nog nooit de bruid.