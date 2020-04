Dit zie je zaterdag 11 april bij VTM en op VTM GO

Foto: RTL 4/VTM - © William Rutten 2020

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor zaterdag 11 april op een rijtje.

Highlights bij VTM:

In het nieuwe 'LEGO MASTERS', met Kürt Rogiers en Ruben Nicolai als gastheren, nemen acht duo's uit Vlaanderen en Nederland het tegen elkaar op om de beste LEGO-bouwwerken te creëren. In de eerste aflevering, morgen om 20.25 uur, moeten ze in 15 uur een manshoog bouwwerk opleveren. Gelukkig hebben ze de brickshop, waar maar liefst 2,5 miljoen steentjes op hen liggen te wachten.

Nadien is er om 22.00 uur het Vlaams drama Café Derby, met onder andere Wim Opbrouck, Ben Segers en wijlen Marc Van Eeghem.

Highlights bij VTM KIDS:

Voor de kinderen die niet genoeg kunnen krijgen van 'LEGO MASTERS' bij VTM, zitten goed bij VTM KIDS. Vanaf 11 april kunnen ze elke zaterdag en zondag nieuwe afleveringen zien van 'LEGO Jurassic World: de Geheime Tentoonstelling'.

Highlights bij VTM GO:

Wie zin heeft in een zaterdag vol films, zit goed bij VTM GO. Naast heel wat internationale, zijn er ook Vlaamse films te bekijken. Zo zit onder andere 'Plan Bart', 'Zot van A.' en 'Bowling Balls' in de catalogus.