Dit zie je woensdag in 'De Grote Boodschap'

In de tweede aflevering van 'De Grote Boodschap' gaat Amelie ten rade bij experten MichaŽl en Magali. Ze deed mee aan een bodybuildingwedstrijd en volgde daarvoor een streng dieet.

Nu krijgt ze pijn van zodra ze iets anders eet dan rijst, tonijn of broccoli. Ook Dominique Van Malder, acteur en theatermaker, komt langs voor enkele tips. Hij heeft last van winderigheid na zijn gastric bypassoperatie. Als laatste is Nawel aan de beurt. Zij kan vaak dagenlang niet naar het toilet gaan, waardoor haar buik helemaal opgezwollen is. Een proctologisch onderzoek moet haar meer duidelijkheid bieden. Ook Karine zit nog met enkele vragen, want wat is een gezond darmmicrobioom? Hoe beïnvloedt onze levensstijl ons darmmicrobioom? Jeroen Raes, darmflorawetenschapper aan de KU Leuven, geeft antwoorden.

'De Grote Boodschap', woensdag 20 november om 20.40 uur op VRT 1.