Dit zie je woensdag 15 april bij VTM en op VTM GO

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2018

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor woensdag 15 april op een rijtje.

Highlights bij VTM:

Woensdag is het tussen 10.00 en 12.00 uur de beurt aan Andy Peelman om Q-dj Vincent Fierens te vervoegen in 'Blijf in uw Kot'. Ruth Beeckmans zorgt voor een nieuwe editie van de Beste Quarantaine Kijkers en onder andere Bent Van Looy en Sam De Bruyn maken hun opwachting als digitale gasten.

Om 20.35 uur keert Staf Coppens in 'Dat Belooft voor Later' terug naar de oertijd met Marie-Jo, Gijs en Amélie. Hij neemt de kinderen ook mee naar de bekende goochelaar 'ToverStaf' en serveert hen een stevige, maar speciale maaltijd van VTM-kok Loïc Van Impe.

Morgen is het precies 1 jaar geleden dat het ondenkbare gebeurde: de Notre Dame staat in brand en 850 jaar Franse geschiedenis dreigt volledig in vlammen op te gaan. Zo'n 650 brandweerlui bestrijden samen de brand met gevaar voor hun eigen leven. Om 22.55 uur blikt 'Telefacts', een jaar na de feiten, terug op die fatale nacht met een unieke reconstructie.

Highlights bij VTM GO:

Bingen bij VTM GO kan met de 13-delige misdaadserie '13 Geboden', met in de hoofdrollen Marie Vinck en Dirk Van Dijck. Iemand die zichzelf Mozes noemt, begaat vervolgens misdaad na misdaad telkens geïnspireerd door een van de Tien geboden. Hij wil de maatschappij wakker schudden en laten nadenken over normen en waarden. Een politie-inspecteur en zijn partner raken verwikkeld in een onmogelijke jacht.