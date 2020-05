Dit zie je vrijdag 8 mei bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor morgen, vrijdag 8 mei.

Highlights bij VTM:

De vrijdagavond wordt goed ingezet bij VTM, met om 20.00 uur de telenovelle 'Sara'. In de laatste aflevering van deze week moet Sara de verkoopcijfers van de winkels opvragen, maar dat is buiten Helena gerekend. Britt is razend wanneer ze Lieven op een leugen betrapt. Alexander vertrouwt de nieuwe reclamecampagne van Simon niet en vraagt Britt om extra informatie te verzamelen.

Nadien is er om 20.40 uur de tv-première van de Vlaamse komedie 'De Collega's 2.0', waarin naast onder andere Steve Geerts, Veerle Dobbelaere en Ben Segers ook de pas overleden Johny Voners te zien is. In de film van Jan Verheyen krijgen de collega’s een nieuw diensthoofd, die een frisse wind door de groep wil laten waaien om het groepsgevoel aan te wakkeren. En dat wil hij doen met een teambuilding-weekend.

De avond afsluiten kan om 22.50 uur met het drama 'The Impossible', waarin Naomi Watts en Ewan McGregor de hoofdrollen vertolken. In de film wordt een gezin op vakantie in Thailand getroffen door een tsunami.

Highlights bij VTM GO:

Bij VTM GO is er om 14.00 uur een nieuwe aflevering van '‘t Zit in de Familie', waarin de 'Familie'-acteurs terugblikken op de hoogtepunten uit de voorbije seizoenen. Na Kürt Rogiers (Lars), Jan Van den Bosch (Zjef) en Jef De Smedt (Jan) is het deze keer de beurt aan Jo Hens (Niko), die de vijf meest gênante momenten van de voorbije jaren toont.