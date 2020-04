Dit zie je vrijdag 10 april bij VTM en op VTM GO

Foto: TVvisie - © Nico De Freyn 2019

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor morgen, vrijdag 10 april, op een rijtje.





Highlights bij VTM:

Nu zaterdag 11 april presenteert hij om 20.25 uur het gloednieuwe VTM-programma 'LEGO MASTERS', maar vrijdag zit hij eerst nog even aan de zijde van Qmusic-dj Vincent Fierens in 'Blijf in uw Kot' van 10.00 tot 12.00 uur. Kürt skypet met 'Familie'-collega Peter Bulckaen, die zijn kans waagt in het Grote Familie Quarantaine Spel. Gers Pardoel geeft een quarantaineconcert en natuurlijk is ook Ingeborg weer van de partij.

De tv-avond op vrijdag belooft spannend te worden met de film 'Olympus Has Fallen' om 20.35 uur, met Gerard Butler in de hoofdrol. Na een terroristische aanslag op Het Witte Huis wordt de president gegijzeld. Voormalig geheim agent Mike Banning (Gerard Butler) doet er alles aan om hem te behoeden voor een nog groter drama.

Highlights bij Q2, CAZ en VTM GO:

Vrijdag is niet alleen filmavond bij VTM. Q2 zendt om 20.35 uur de tv-première uit van de animatiefilm 'The Boss Baby' en bij CAZ is Roger Moore om 20.40 uur te zien als James Bond in de film 'Moonraker'. Op VTM GO wordt ook aan de allerkleinsten gedacht met de film 'Inspector Gadget's Biggest Caper Ever', waarin de stuntelige rechercheur Inspector Gadget een gestolen ei uit een museum moet zien terug te vinden.