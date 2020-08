Dit zie je volgende week bij VTM, Q2, Vitaya, CAZ en CAZ 2

Foto: © VTM 2011

In 'De Zomer Van' volgt Eric Goens van maandag 10 tot en met donderdag 13 augustus om 21.00 uur Jan Jambon, Nina Derwael, Regi, Gunther Levi en Niels Albert tijdens de unieke zomer van 2020.

Wie 'De Zomer Van' gemist heeft, kan op zondag 9 augustus om 22.40 uur afstemmen op VTM voor een compilatieaflevering.

Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus kan iedereen om 19.55 uur kijken naar 'De Kotmadam' en om 20.25 uur naar de telenovelle 'Sara'.

Op zaterdag 8 augustus brengt VTM de eerste grote internationale wegklassieker van het jaar: Milaan - San Remo. De wedstrijd is die dag vanaf 15.50 uur live te volgen bij VTM en op HLN.be.

'De 25' ijdelste mannen van VTM staan op zaterdag 8 augustus om 19.50 uur op het programma.

Julie Colpaert brengt op dinsdag 11 en donderdag 13 augustus om 21.50 uur twee nieuwe reportages van 'Telefacts Zomer'.

In 'De Bunker', op maandag 10 augustus om 21.50 uur, wordt het team op het spoor gebracht van professor Felix Tambuyser en zijn bizarre gedrag, maar al snel wordt er gevreesd voor wetenschappelijke spionage.

In 'Patrouille Linkeroever', op zondag 9 augustus om 19.55 uur, wordt chef Johannes 30 jaar. Maar de feestvreugde wordt al snel onderbroken wanneer een Albanese bende gestolen luxeproducten probeert te verkopen op Rechteroever.

De familiefilm 'Annie' is op zaterdag 8 augustus om 20.30 uur te zien.

Op woensdag 12 augustus wordt om 21.50 uur de Vlaamse thriller 'De Behandeling' uitgezonden, waarin Geert Van Rampelberg de hoofdrol speelt.

Q2:

Op zaterdag 8 augustus nemen FC Barcelona en SSC Napoli het tegen elkaar op in de achtste finales van de UEFA Champions League. De wedstrijd is die dag vanaf 20.30 uur live te volgen bij Q2 en op HLN.be.

Op woensdag 12 augustus is er om 22.35 uur de tv-première van de thriller 'Thicker Than Water'.

Vitaya:

Deze zomer laat Vitaya de kijkers elke donderdag wegdromen van romantische taferelen tegen een zomerse achtergrond met een 'Summer Romance Movie'. Op donderdag 13 augustus is om 20.35 uur de romantische komedie 'Letters to Juliet' te zien, met Amanda Seyfried en Gael García Bernal.

Op maandag 10 augustus is er om 20.35 uur de tv-première van het romantisch drama 'Once Upon a Prince'.

CAZ:

Op zaterdag is het Vlaamse avond bij CAZ. Na 'Aspe' om 20.40 uur brengt de zender telkens een Vlaamse stand-upcomedy. Op zaterdag 8 augustus is het om 22.05 uur de beurt aan Gunter Lamoot met zijn stand-up comedyshow 'Uw Beste Vriend', waarin hij kritiek geeft op de maatschappij.

Op 25 augustus wordt Bond-acteur Sean Connery 90 jaar. Om dat te vieren brengt CAZ in augustus elke dinsdag een Bond-film met Connery in de hoofdrol. Op dinsdag 11 augustus is het om 20.40 uur aan de tweede Bond-film 'From Russia With Love'.

CAZ 2:

De zender brengt na 9 jaar 'Benidorm' terug naar het scherm, vanaf 10 augustus elke dag om 17.25 uur. In de Vlaamse komische reeks is naast Janine Bischops ook de pas overleden Johny Voners te zien.

De Vlaamse dramedy 'Dag en Nacht: Hotel Eburon' staat vanaf donderdag 13 augustus elke weekdag om 18.25 uur op het programma. In de reeks vertolken onder andere Charlotte Vandermeersch, Kevin Janssens, Ivan Pecnik en Clara Cleymans een rol.

Op maandag 10 en 17 augustus zendt CAZ 2 om 20.40 uur telkens drie afleveringen van de Australische dramareeks 'Seven Types of Ambiguity' uit, waarin de verdwijning van een zevenjarige jongen het uitgangspunt vormt.

Vanaf 10 augustus is er elke maandag om 23.20 uur een dubbelaflevering van de Amerikaanse komische reeks 'What We Do in the Shadows'.