Dit zie je volgende week bij VTM, Q2, Vitaya, CAZ en CAZ 2

Bij een nieuwe week horen nieuwe afleveringen van de telenovelle 'Sara', elke weekdag om 20.00 uur. Op zaterdag 13 juni is er om 18.20 uur een nieuwe aflevering van 'Beestig'.

Daarin gaat dierendokter Joshua langs bij bekende en minder bekende dierenvrienden. En ook ‘s avonds spelen dieren de hoofdrol in de film 'We Bought a Zoo' om 20.30 uur. De avond afsluiten doet VTM om 22.55 uur samen met Whoopi Goldberg in de film 'Sister Act'.

Op maandag 15 juni om 20.35 uur steken de artiesten van 'Liefde voor Muziek' de nummers van Lady Linn wederom in een nieuw jasje. In de vijfde aflevering van 'Helden van Hier: In de Lucht' om 21.50 uur vliegt de helikopter naar een voetbalveld voor een bewusteloze supporter.

In 'Groeten Uit', op dinsdag 16 juni om 20.35 uur, duiken Evi Hanssen en haar twee zonen opnieuw in 1991. Met de inlineskates aan de voeten - dé nieuwste rage in de nineties - rolt het gezin door hun huis-voor-een-weekend.

Op woensdag 17 juni om 20.35 uur is er de tweede aflevering van 'Het Beste van Belgium's Got Talent'. Daarin analyseert Koen Wauters de acts die de voorbije jaren de revue zijn gepasseerd en zoekt hij uit wat je moet doen om succes te boeken. Aansluitend trekt Axel Daeseleire om 21.40 uur naar Marrakech in een herhaling van 'Axel Opgelicht'. Marrakech garandeert een exotische ervaring, maar in de smalle straatjes van de Marokkaanse koningsstad broeien ook heel wat minder fraaie dingen.

Op donderdag 18 juni is er om 20.35 uur een aflevering van 'Wat Als?'.

Vrijdag 19 juni is filmavond: om 20.35 uur staat 'The Hunger Games: Catching Fire' met Jennifer Lawrence in de hoofdrol op het programma. Om 23.10 uur is er de Vlaamse komedie 'Los Flamencos'.

De highlights voor Q2:

Bij Q2 staan er weer heel wat films op het programma. Op zaterdag 13 juni is er om 20.30 uur 'Furious 7' met in de hoofdrollen Vin Diesel en Paul Walker. Maandag 15 juni is het tijd voor actie met 'Die Hard 2' om 20.35 uur. Genieten van romantiek kan op dinsdagavond om 20.35 uur met 'Fifty Shades of Grey'. Woensdagavond staat het waargebeurde drama 'Everest' op het programma om 20.35 uur. Op donderdag 18 juni om 20.35 uur is er de actiethriller 'I Am Wrath' met John Travolta. Op vrijdag 19 juni, is er tot slot de komedie 'Ted 2' om 20.35 uur.

De blikvangers van Vitaya:

Zaterdag 13 juni is er om 20.25 uur de film 'Aanrijding in Moscou' met Barbara Sarafian.

Op zondag 14 juni start om 20.30 uur de nieuwe reeks 'Ambulance' die een blik achter de schermen werpt bij de grootste ambulancedienst van Groot-Brittannië in Londen.

Op maandag 15 juni is er om 20.35 uur de romantische komedie 'Easy A' met Emma Stone in de hoofdrol. En ook op woensdag 17 juni spat de romantiek van het scherm bij Vitaya met de film 'Definitely Maybe' om 20.35 uur.

Op vrijdag 19 juni is er om 20.35 uur de tv-première van 'Deadly Switch'. Nadien, om 22.10 uur, start de nieuwe reeks 'Op de Vlucht'. In 'Op De Vlucht' opent de Nederlandse misdaadverslaggever John van den Heuvel de jacht op voortvluchtige criminelen.

De highlights voor CAZ:

CAZ zendt op zaterdag 13 juni om 20.40 uur de film 'Fantastic Four' uit.

Op zondag 14 juni om 20.40 uur haalt Jaden Smith zijn karate skills boven in de film 'The Karate Kid'.

Te zien op CAZ 2:

Op vrijdag 19 juni start vanaf 22.05 uur de nieuwe reeks 'The Cleaning Lady' ('La Chica Que Limpia'). Kijkers kunnen meteen genieten van drie afleveringen na elkaar. In deze Argentijnse misdaadserie over een poetsvrouw die door de maffia verplicht wordt de plekken waar ze een moord plegen schoon te maken.