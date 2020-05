Dit zie je op zaterdag 9 mei bij VTM, Q2 en Vitaya!

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2018

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM, Q2, Vitaya en het gratis online videoplatform VTM GO voor zaterdag 9 mei.

ZATERDAG 9 MEI

Highlights bij VTM:

In 'Beestig' om 18.20 uur komt er gezinsuitbreiding voor Bab Buelens en Vincent Banic. Dierenarts Joshua gaat op zoek naar de ideale puppy voor de tortelduifjes en neemt hen mee op kraambezoek bij een nestje Amerikaanse Cocker Spaniels.

Na 'De 25' zijn er om 20.25 uur nog 5 duo's in de running in 'LEGO Masters'. Die worden opnieuw serieus op de proef gesteld tijdens 2 opdrachten, waarin Brickmaster Bas onder andere op zoek gaat naar de beste bruggenbouwer van de Lage Landen.

Na de late update van 'VTM NIEUWS' staat om 22.00 uur de actiefilm 'Furious 6' op de agenda, met de betreurde Paul Walker in de hoofdrol.

Hightlights bij Q2:

Vanaf zaterdag 9 mei start Q2 met de Superhero Saturdays, waarbij de grootste filmpremières op de agenda staan. De actiekomedie 'Thor: Ragnarok', met Chris Hemsworth, Cate Blanchett en Idris Elba in de hoofdrollen, mag nu zaterdag om 20.30 uur de spits afbijten. De film vertelt het verhaal van Thor, die gevangen zit aan de andere kant van het universum. In een race tegen de klok moet hij proberen om naar Asgard terug te keren om de vernietiging van zijn thuiswereld en het einde van de beschaving van Asgardian door de meedogenloze Hela te stoppen.

Highlights bij Vitaya:

De maand mei is trouwmaand bij Vitaya. Om 20.25 uur kruipt Jennifer Lopez in de huid van huwelijksplanner Mary Fiore, die halsoverkop verliefd wordt op Stevie (Matthew McConaughey) in de romantische komedie 'The Wedding Planner'.

Aansluitend om 22.15 uur volgt de tv-première van het romantische drama 'Yes, I Do', met Jen Lilley en Marcus Rosner in de hoofdrollen. De drukbezette chocolatier Charlotte heeft haar vriend James al twee keer aan het altaar laten staan, maar is nu eindelijk zeker van haar stuk. De situatie wordt echter complex wanneer de ex-vriendin van James plots opduikt.