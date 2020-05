Dit zie je op dinsdag 12 mei bij VTM, Vitaya en VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM, Vitaya en het gratis online videoplatform VTM GO voor dinsdag 12 mei.

Highlights bij VTM:

In 'Sara' gonst het dinsdag om 20.00 uur van de geruchten dat er winkels worden gesloten. De vakbond dreigt met een staking. Simon (Gert Winckelmans) geeft toe aan de druk, wat betekent dat Sara (Veerle Baetens) een nieuw plan moet bedenken om geld te besparen.

In Groeten Uit om 20.35 uur keert Erika Van Tielen samen met haar zonen Finn en Rowen en zus Heidi terug naar het jaar 1995. Het jaar waarin ze 12 jaar oud was en ook het jaar van de flippo's, Bacardi Breezer en de hula hoop. Bij hun transformatie naar 1995 hoort ook een gepaste outfit. En daar wordt het verschil tussen beide zussen meteen duidelijk: Erika gaat voor de 'grunge' van Nirvana, terwijl Heidi kiest voor Boyzone en 'vormloze' cargobroeken.

Hightlights bij Vitaya:

Vanaf 12 mei kunnen de Vitaya-kijkers elke dinsdag om 20.35 uur het vijfde seizoen van 'Married at First Sight Nederland' ('Blind Getrouwd Nederland') zien, dat in januari te zien was in ons buurland. In dit seizoen matchen de experts 6 koppels met elkaar. Geven ze elkaar blind het jawoord?

Hightlights bij VTM GO:

Fans van actrice Veerle Baetens kunnen haar elke weekdag om 20.00 uur aan het werk zien als het lelijke eendje Sara in de telenovela 'Sara' bij VTM. Op VTM GO kruipt Veerle dan weer ik een totaal andere huid, in de topreeks 'Code 37'. Daarin leidt ze als Hannah Maes de Gentse zedensectie met harde hand, terwijl ze haar eigen trauma verwerkt. Het volledige eerste seizoen van 'Code 37', met ook Michael Pas, Marc Lauwrys en Gilles De Schryver in de hoofdrollen, is integraal op VTM GO te bekijken.