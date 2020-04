Dit zie je maandag bij VTM en op VTM GO

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor maandag 27 april op een rijtje.

MAANDAG 27 APRIL

Highlights bij VTM:

Vanaf maandag 27 april is er geen dagelijkse portie 'Familie' meer om 20.00 uur, maar gelukkig vangt de succesvolle telenovelle 'Sara' die leegte graag op bij de kijkers. Na de dubbele startaflevering op vrijdag gaat 'Sara' vanaf maandag elke weekdag om 20.00 uur verder met een nieuwe aflevering van het moderne sprookje.

Nadien staat om 20.35 uur het fenomeen André Hazes centraal in een nieuwe aflevering van 'Liefde voor Muziek'. André heeft daarbij niet alleen zijn eigen songs, maar ook de klassiekers van zijn vader in de aanbieding. Benieuwd hoe zijn monsterhit Leef klinkt in de versie van Sean Dhondt...

Om 21.45 uur is in 'Helden van Hier: Corona' te zien hoe de coronacrisis het hele land in haar greep blijft houden. In een nieuwe aflevering wordt het nog maar eens duidelijk dat coronapatiënten vaak nog een lange weg te gaan hebben als ze kunnen beginnen revalideren.

Highlights bij VTM GO:

Bij VTM is Veerle Baetens elke weekdag om 20.00 uur te zien als Sara, op VTM GO kruipt ze in de filmtopper 'The Broken Circle Breakdown' in de huid van Elise, een jonge vrouw die haar eigen tattooshop runt en op slag verliefd wordt op Didier (Johan Heldenbergh), een Vlaamse cowboy die banjo speelt in een bandje. De twee zijn totaal verschillend, maar toch perfect verenigbaar. Tot wanneer het noodlot toeslaat.