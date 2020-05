Dit zie je maandag 4 mei bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor maandag 4 mei 2020.

Highlights bij VTM:

Een nieuwe week betekent ook nieuwe afleveringen van de telenovelle 'Sara', elke weekdag om 20.00 uur. Afgelopen vrijdag zagen de kijkers hoe Simon Van Wijck met een nipte meerderheid de nieuwe Directeur Generaal werd van Présence. Wat betekent dat voor het modebedrijf? En krijgt directiesecretaresse Sara De Roose daardoor nog meer werk?

Nadien maken tortelduifjes Tom Dice en Kato Callebaut van The Starlings zich om 20.35 uur klaar voor een avond vol muzikale cadeautjes in 'Liefde voor Muziek'. Aan nummerkeuze geen gebrek deze keer want naast nummers van The Starlings, is er ook keuze uit het solo-repertoire van Tom of Kato.

Hoe gaat de coronacrisis eraan toe door de ogen van hulpverleners en zorgverstrekkers? Dat ontdekken de kijkers om 21.45 in een nieuwe aflevering van 'Helden van Hier: Corona'.

Highlights bij de andere zenders en VTM GO:

Vitaya staat de hele maand mei in het teken van 'trouwen'. Om 20.35 uur kan iedereen afstemmen op de zender voor de komedie 'The Big Wedding', waarin onder andere Robert De Niro, Diane Keaton en wijlen Robin Williams te zien zijn.

Actie gegarandeerd op maandagavond bij CAZ 2. De zender brengt vanaf 4 mei elke maandag om 20.40 uur vier afleveringen van het vijfde seizoen van 'Prison Break'. In het seizoen blijkt Michael Scofield nog in leven. Maar wat doet hij in de gevangenis van Jemen? Dat is de hamvraag die zijn broer Lincoln Burrows probeert op te lossen. Het volledige seizoen is ook te bekijken op VTM GO.