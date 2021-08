Dit zie je in september op FOX

In het allerlaatste seizoen van 'The Walking Dead' zien we hoe het verder gaat met de relatie tussen Negan en Daryl. Maggie maakt haar comeback in de finale van 'The Walking Dead'.

THE REAL HOUSEWIVES OF NEW YORK CITY

Seizoen 10

De dames zijn terug en even wild als altijd in seizoen 10 van 'The Real Housewives of New York City'! Dit seizoen focust Bethenny Frankel zich op haar bedrijven en goede doelen ten koste van haar privé leven. Ondertussen hoopt Luann de Lesseps haar leven weer op de rails te krijgen na het einde van haar huwelijk met Tom, maar een noodlottige nacht in Palm Beach dreigt alles weer op zijn kop te zetten. Sonja Morgan blijft ruzie maken met Tinsley Mortimer, wiens sprookjesachtige liefde met Scott misschien toch niet zo perfect is. Dorinda Medley wil het verleden achter zich laten en een nieuw leven nastreven zonder een relatie te hebben, terwijl Carole Radziwill zich voorbereidt op het lopen van haar eerste marathon. Daarnaast is Ramona Singer haar huis in Hamptons aan het opknappen, maar haar relatie met Bethenny is net zo hobbelig als altijd. Telkens wanneer deze dames samenkomen, laait het drama op en halen ze het slechtse in elkaar naar boven.

Vanaf 1 september, elke werkdag om 17.55 uur.

THE MILLIONAIRE MATCHMAKER

Seizoen 7

'Millionaire Matchmaker' volgt Patti Stanger en haar gedreven medewerkers bij het zoeken naar de voor hun rijke klanten. In elke aflevering gaan twee rijke singles op date met mogelijk compatibele partners, die door Patti worden uitgekozen. Deze reality-serie volgt ook de vastberaden Stanger terwijl ze het runnen van een klein bedrijf met veeleisende miljonair klanten, probeert te combineren met haar privéleven.

Vanaf 9 september, elke werkdag om 16.05 uur.

GET SHORTY

Seizoen 3

'Get Shorty', geïnspireerd op Elmore Leonard's bestseller uit 1990, vertelt het verhaal van Miles Daly die werkt voor een moordlustige criminele bende in Nevada. Hij is van plan een carrièreswitch te maken door filmproducer te worden en hoopt via Hollywood geld te kunnen witwassen. Hij raakt echter verzeild in een scenario dat zelfs zijn talent te boven lijkt te gaan. Ondertussen moet hij ook nog zien om te gaan met problemen in de familiaire sfeer.

Vanaf 13 september, elke maandag een dubbele aflevering om 21.30 uur.

CODE BLACK

Seizoen 2

'Code Black' is een bloedstollend medisch drama dat zich afspeelt op de drukste spoedafdeling van de VS. De toestroom van patiënten is soms zo groot dat de artsen en verpleegkundigen die hen moeten behandelen niet over de benodigde middelen beschikken om dat te doen - waardoor een situatie ontstaat die Code Black wordt genoemd. In Center Stage, de afdeling waar de ernstigste gevallen worden behandeld, wordt het leven gemeten in seconden. De heldhaftige dokters en verpleegsters opereren met snelheid en vaardigheid binnen een overweldigd systeem om de massa's mensen te behandelen die daar vaak zijn voor een van twee redenen: hun laatste uren of een levensreddend mirakel.

Elke donderdag, een dubbele aflevering om 21.30 uur.

