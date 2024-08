Dit zie je in september bij CANAL+, Film1 en FilmBox

In de nieuwe zesdelige dramaserie 'Een Van Ons', ge´nspireerd op de moord op Marianne Vaatstra, volg je de jarenlange zoektocht naar de dader van de verkrachting en moord op de 16-jarige Anneke (gespeeld door Richelle Plantinga).

Zij wordt precies tussen een klein dorp en een AZC dood gevonden. De moordzaak verscheurt niet alleen hele families en het dorp, maar houdt uiteindelijk het hele land bezig. De misdaad blijft jarenlang onopgelost, totdat een grootschalig DNA-onderzoek de zaak eindelijk openbreekt. Hoe een gruwelijke verkrachting en moord jarenlang een dorp in zijn greep houdt. Een aangrijpende serie met fantastische cast met o.a. Hans Kesting, Gijs Blom, Eefje Paddenburg, Jack Wouterse en Imanuelle Grives.

Stream vanaf 12 september twee afleveringen, vervolgens elke donderdag één aflevering

Vanaf 14 september wekelijks om 20.30 uur CANAL+ Action

Premier Padel

CANAL+ zendt de belangrijkste wedstrijden van Premier Padel Tour 2024 live uit. In deze competitie strijden ‘s werelds beste spelers het hele jaar door om de grootste prijzen in de padelsport. In de weekenden kunnen fans genieten van live-wedstrijden met commentaar van Abe Kuijl. In september zijn onder andere de kwartfinales, semi-finales en finales van het P1-toernooi in Madrid te zien.

Madrid P1 zie je van 6 tot en met 8 september op CANAL+ Action

'Educators'

Een hilarische serie uit Nieuw-Zeeland, die het chaotische leven van een groep onbekwame middelbare schoolleraren volgt. Hun goedbedoelde, maar vaak rampzalige pogingen om goed onderwijs te geven, leiden tot grappige en gênante situaties. Van absurde lesplannen tot ongemakkelijke oudergesprekken, de docenten laten zien dat lesgeven allesbehalve eenvoudig is.

Stream vanaf 5 september seizoen 1, vanaf 12 september seizoen 2 en vanaf 19 september seizoen 3

'Daughter of the Nation'

De nieuwe Tsjechische serie 'Daughter of the Nation' werpt een frisse blik op een historisch verhaal uit de 19e eeuw. De serie is geïnspireerd op Zdeňka Havlíčková, dochter van de invloedrijke journalist Karel Havlíček Borovský. Na de dood van haar vader streven Tsjechische nationalisten ernaar haar tot cultureel symbool te maken. Haar relatie met een Poolse officier uit het Oostenrijkse leger maakt haar echter omstreden. De zesdelige serie draait om haar dilemma: volgt ze haar hart of voldoet ze aan de verwachtingen?

Stream vanaf 29 september

Vanaf 18 oktober wekelijks om 20.30 uur bij CANAL+ Action

'Rapa'

Het slotseizoen van de Spaanse hitserie, die diverse nominaties en awards in de wacht sleepte. De burgemeester van Cedeira, de meest invloedrijke vrouw in de regio, wordt vermoord. Het onderzoek naar deze misdaad is een obsessie voor Maite, een sergeant van de burgerwacht, en Tomás, de enige getuige van de moord. Samen starten ze een onderzoek dat de hele stad op zijn kop zet. Iedereen in de stad heeft op de een of andere manier een band met Amparo en iets te winnen of te verliezen door haar dood.

Stream vanaf 1 oktober

Vanaf 24 september wekelijks twee afleveringen om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Far North'

Een komische Nieuw-Zeelandse dramaserie, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Een bende probeert een half miljard dollar aan methamfetamine naar de kust van Nieuw-Zeeland te smokkelen. Ondanks hun incompetentie en bizarre plannen, lukt het de bende bijna om hun enorme lading op de markt te brengen. De situatie draait echter uit op een mislukking, wanneer een vasthoudende 70-jarige Māori-dieselmonteur en zijn vrouw zich bemoeien met de zaak.

Stream vanaf 2 september

Vanaf 14 september wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action

'The Stranger'

Joel Edgerton en Sean Harris in een thriller gebaseerd op één van Australië’s grootste undercoveroperaties. Henry en Mark werken samen voor een criminele organisatie, waardoor een innige vriendschap ontstaat. Wat Henry echter niet weet, is dat zijn nieuwe vriend Mark een getrainde undercover agent is met de geheime missie om Henry te arresteren voor een onopgeloste verdwijningszaak acht jaar geleden. De film viel maar liefst vijf keer in de prijzen tijdens de uitreiking van de Film Critics Circle of Australia Awards.

Stream vanaf 1 september

Zondag 8 september om 20.30 uur op CANAL+ Action

In de maand september bij Film1 Premiere

Samuel L. Jackson Night

Een speciale filmavond met één van de meest iconische acteurs in de filmgeschiedenis: Samuel L. Jackson. Op woensdag 18 september begint de avond om 19.00 uur met de avonturenfilm 'Big Game' waarin Jackson de Amerikaanse president vertolkt. Om 20.30 uur volgt de explosieve actiekomedie 'Hitman's Wife Bodyguard', met een sterrencast waaronder Jackson, Ryan Reynolds, Salma Hayek en Morgan Freeman. De avond sluit af om 22.25 uur met de horrorhit 'Spiral: From the Legacy of Saw', waarin Jackson samen met Chris Rock de hoofdrol speelt.

Woensdag 18 september

'Zomer in Frankrijk'

Romantische komedie met Fockeline Ouwerkerk, Tjebbo Gerritsma, Jan Kooijman en Jasmine Sendar. Tijdens een zinderende zomer in Frankrijk loopt een gezamenlijke vakantie van twee stellen en hun kinderen totaal uit de hand. Na een jarenlange vriendschap ontstaan er ineens gevoelens tussen vader Walt (Gerritsma) en Marie (Ouwerkerk), de moeder van het andere gezin.

Zaterdag 7 september om 20.30 uur

'Historias para no contar'

Soms maak je iets mee waarvan je zou willen dat niemand ervan wist, of nog beter: dat je het überhaupt kon vergeten. De vijf komische verhalen in de Spaanse film 'Historias para no contar' zijn een ode aan dat soort momenten, waarop je zou willen dat je iets meer controle had gehad over je emoties en dat je tegen beter weten in toch met iets doorging terwijl je beter had kunnen stoppen.

Arthouse Sunday

Zondag 15 september om 20.30 uur

'The Son'

Een aangrijpend familiedrama van regisseur Florian Zeller met Hugh Jackman en Laura Dern, dat draait om de complexe relaties en de emotionele strijd binnen een gezin. Peter (Jackman) probeert de balans te vinden tussen zijn succesvolle baan en zijn nieuwe gezinsleven met zijn tweede vrouw (Vanessa Kirby) en hun pasgeboren zoon. Zijn leven wordt op zijn kop gezet wanneer zijn ex-vrouw (Dern) voor de deur staat met hun ernstig depressieve tienerzoon, die verontrustend gedrag vertoond.

Zaterdag 21 september om 20.30 uur

'Talk to Me'

Na de veelbesproken première op het Sundance Festival was de pers eensgezind: deze horrorsensatie behoort tot de beste in het genre. In de bekroonde Australische film van broers Danny en Michael Philippou ontdekt een groep vrienden hoe ze geesten kunnen oproepen, wat desastreuze gevolgen heeft. Dit ijzersterke speelfilmdebuut van de tweeling (bekend van het online horrorkanaal RackaRacka) behandelt thema’s als familietragedie, verslaving, mentale stoornissen en de aanwezigheid van camera’s en social media.

Vrijdag 27 september om 20.30 uur

'Alcarràs'

Een indrukwekkend drama en winnaar van een Gouden Beer, dat zich afspeelt in het gelijknamige dorp in Catalonië, Spanje. Het verhaal volgt de familie Solé, die generaties lang perziken heeft geteeld op hun land. Hun idyllische leven komt echter onder druk te staan wanneer de eigenaar van het land overlijdt en zijn erfgenamen besluiten het te verkopen voor de bouw van een zonnepark. De Solé-familie staat voor de moeilijke keuze om te vechten voor hun erfgoed en tradities of om zich neer te leggen bij de onvermijdelijke veranderingen.

Maandag 2 september om 20.30 uur

'Revoir Paris'

Virginie Efira (Benedetta) in een aangrijpend Frans drama dat het leven van Mia volgt, een Parijse vrouw die na een terroristische aanslag in de stad probeert haar leven weer op te pakken. Tijdens de aanslag overleeft Mia ternauwernood, maar de gebeurtenis laat diepe emotionele littekens na. Geplaagd door flashbacks en gevoelens van angst en verdriet, worstelt ze met het vinden van vrede en betekenis in haar dagelijks leven.

Maandag 16 september om 20.30 uur

'Call Jane'

Elizabeth Banks en de drievoudig Oscargenomineerde Sigourney Weaver in een waargebeurd en aangrijpend drama over de strijd voor het recht op abortus. Joy (Banks), een huisvrouw in het Amerika van de jaren '60, verwacht haar tweede kind. Maar haar roze wolk wordt overschaduwd door het nieuws dat de zwangerschap haar eigen leven in gevaar brengt. Omdat de reguliere artsen haar niet willen helpen, wendt ze zich tot 'The Janes' een geheime groep vrouwen die onder leiding van de charismatische Virginia (Sigourney Weaver) alles riskeert om vrouwen als Joy hun eigen lot te laten bepalen.

Maandag 9 september om 20.30 uur

'Rules of Engagement'

Een intense militaire thriller waarin Samuel L. Jackson de rol speelt van kolonel Terry Childers, een oorlogsveteraan die wordt beschuldigd van het verkeerd handelen tijdens een missie in Jemen. Na een gewelddadige confrontatie bij de Amerikaanse ambassade, waarbij meerdere burgers om het leven komen, staat Childers terecht en moet hij zich verantwoorden voor zijn acties.

Vrijdag 20 september om 20.30 uur

'Born a Champion'

Een inspirerend sportdrama over Mickey Kelley (Sean Patrick Flanery), een van de eerste Amerikanen die een zwarte band behaalde in Brazilian Jiu-Jitsu. In de jaren '90 besluit Mickey zijn droom na te jagen in de vechtsportwereld. Tijdens een illegaal MMA-gevecht in Dubai raakt hij ernstig gewond door een smerige truc van zijn tegenstander, Marco Blaine, waarna zijn carrière abrupt eindigt. Jaren later laat een video zien dat zijn aartsrivaal vals speelde.

Maandag 23 september om 20.30 uur

'The Barefoot Emperor'

Scherpe satire die de politieke chaos en de absurditeiten van machtsstructuren in Europa blootlegt. De Belgische koning Nicolas III belandt na een ongeluk in een sanatorium op een eiland voor de westkust van Kroatië. Terwijl hij herstelt, ontdekt hij dat de Europese Unie is gevallen en hij onbedoeld tot keizer van een nieuwe pan-Europese monarchie is gekroond. De film volgt zijn komische reis door deze onverwachte machtspositie.

Maandag 30 september om 20.30 uur