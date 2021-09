Dit zie je in oktober op FOX

'Code Black' is een bloedstollend medisch drama dat zich afspeelt op de drukste spoedafdeling van de VS. De toestroom van patiënten is soms zo groot dat de artsen en verpleegkundigen die hen moeten behandelen niet over de benodigde middelen beschikken om dat te doen - waardoor een situatie ontstaat die Code Black wordt genoemd.

In Center Stage, de afdeling waar de ernstigste gevallen worden behandeld, wordt het leven gemeten in seconden. De heldhaftige dokters en verpleegsters opereren met snelheid en vaardigheid binnen een overweldigd systeem om de massa's mensen te behandelen die daar vaak zijn voor een van twee redenen: hun laatste uren of een levensreddend mirakel.

'Code Black' (seizoen 3), vanaf 14 oktober, elke donderdag om 21.30 uur een dubbele aflevering op FOX. Eerst is ook nog seizoen 2 te zien.

ONGOING

THE WALKING DEAD

Seizoen 11

In het allerlaatste seizoen zien we hoe het verder gaat met de relatie tussen Negan en Daryl. Maggie maakt haar comeback in de finale van 'The Walking Dead'.

Elke maandag om 20.35 uur op FOX.

THE REAL HOUSEWIVES OF NEW YORK CITY

Seizoen 10

De dames zijn terug in seizoen 10 van 'The Real Housewives of New York City'. Dit seizoen richt Bethenny Frankel zich op haar bedrijven en humanitaire inspanningen ten koste van haar persoonlijke leven. Ondertussen hoopt Luann de Lesseps haar leven weer op de rails te krijgen na de ineenstorting van haar huwelijk met Tom, maar een betreurenswaardige nacht in Palm Beach dreigt alles overhoop te gooien. Sonja Morgan blijft ruzie maken met Tinsley Mortimer, wiens sprookjesachtige romance met Scott misschien toch niet zo perfect is. Dorinda Medley wil het verleden achter zich laten en een nieuw leven beginnen zonder relatie, terwijl Carole Radziwill zich voorbereidt om haar eerste marathon te lopen. Plus, Ramona Singer is haar huis in de Hamptons aan het opknappen, maar haar relatie met Bethenny is net zo turbulent als altijd. Telkens als deze dames samen zijn, loopt het drama hoog op en is niets te gek.

Elke werkdag om 17.55 uur.

THE MILLIONAIRE MATCHMAKER

Seizoen 7

'Millionaire Matchmaker' volgt Patti Stanger en haar gedreven medewerkers bij het zoeken naar de voor hun rijke klanten. In elke aflevering gaan twee rijke singles op date met mogelijk compatibele partners, die door Patti worden uitgekozen. Deze reality-serie volgt ook de vastberaden Stanger terwijl ze het runnen van een klein bedrijf met veeleisende miljonairklanten probeert te combineren met haar privéleven.

Elke werkdag om 16.05 uur.