Dit zie je in maart op National Geographic

In de afgelopen twintig jaar is de studie van dinosauriërs uitgegroeid tot een ware en complete wetenschappelijke discipline. Dinosaurussen vertegenwoordigen een van de grootste revoluties in de geschiedenis van de wetenschap.

Nieuwe technologieën hebben geheimen onthuld die verborgen zijn in prehistorische botten. Niemand had deze tot een paar jaar geleden kunnen voorzien. Nu kunnen we de kleur van de dinosauriërs begrijpen, de kracht van hun beet, hun maximale snelheden en zelfs de manier waarop ze met elkaar communiceerden. De serie bevat drie op zichzelf staande afleveringen waarin Federico Fanti - paleontoloog en National Geographic Explorer - ons brengt op een ongelooflijke reis. Hij zal buitengewone fossielen vinden, botten bestuderen op de grond, in musea en laboratoria. Met de hulp van biologen, natuurkundigen en illustratoren, zullen ze onderzoeken hoe uitgestorven dieren en planten vroeger leefden, hun echte vormen en gewoonten. Het verkennen van het verleden zal cruciaal zijn om de regels van evolutie te begrijpen.

'THE DINOSAUR HUNTER'

Vanaf 7 maart drie opeenvolgende maandagen om 22.00 uur op National Geographic.

'COLOSSAL MACHINES'

We hebben deze machines op een dramatisch visuele manier gezien. Maar hoe werken ze eigenlijk? Wat maakt elke machine anders? Welke grote ideeën dreven de evolutie ervan en welke beperkingen heeft deze machine overwonnen? Tegen welke krachten is hij bestand en waar ligt het breekpunt? We ‘strippen’ het ontwerp van ’s werelds unieke massieve machines en onthullen de mechanische geheimen waardoor ze niet alleen werkten - maar de wereld op een grote manier veranderden!

Van ontwerpen voor de zee- en ruimtevaart tot mega-machines voor in de lucht, mijnbouw en industrie, we onthullen wat er op het spel staat wanneer deze kolossale constructies aan het werk worden gezet en hoe alle onderdelen samenkomen om een enorme impact te maken.

Vanaf 10 maart drie opeenvolgende donderdagen een dubbele aflevering om 21.00 uur op National Geographic.

'TO CATCH A SMUGGLER'

Zelfs tijdens een pandemie stopt de smokkel nooit. Na het aanpassen van tactieken in de begindagen van de COVID-crisis om het hoofd te bieden aan de toenemende stroom verdovende middelen die onze zuidelijke landgrenzen oversteken, keert het Department of Homeland Security nu terug naar de luchthavens van ons land waar het internationale reizen weer begint op te lopen. Of drugshandelaren nu proberen door een luchthaven, zeehaven of landoversteekplaats te glippen, waakzame agenten zijn alert om de stroom illegale smokkelwaar te stoppen. Met gebruikmaking van alle middelen die voor hen beschikbaar zijn, zal het DHS voor niets stoppen om een ​​smokkelaar te pakken te krijgen.

Vanaf 12 maart elke zaterdag om 18.00 uur een dubbele aflevering op National Geographic.

NATIONAL GEOGRAPHIC WILD

'HIDDEN WONDERS OF EUROPE'

Er zijn landen in Europa die vaak over het hoofd worden gezien als locaties voor het maken van natuurhistorische films. De serie selecteert vier landen met een uitzonderlijke natuurlijke schoonheid en een duizelingwekkende rijkdom aan fascinerende dieren in het wild.

13 en 20 maart een dubbele aflevering om 14.30 uur op National Geographic.

DOCUMENTAIRE

'UNTOLD ARCTIC WARS'

In de allereerste documentairereeks die de rol van de Arctische naties in de Tweede Wereldoorlog onthult, ontdek je het belang van de regio in de meest geglobaliseerde oorlog tot nu toe. Tegen de achtergrond van de verbluffende maar meedogenloze poolcirkel volg je duikers terwijl ze gezonken Duitse vliegtuigwrakken lokaliseren, archeologen terwijl ze verborgen massagraven onderzoeken en historici terwijl ze geheime kustforten opsporen. Door middel van nooit eerder vertoonde gekleurde archiefbeelden, hoogwaardige CGI en geanimeerde kaarten, ontdek je de baanbrekende gebeurtenissen die plaatsvonden op de ijzige Scandinavische slagvelden.

Vanaf 15 maart elke dinsdag om 21.00 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

'LAWLESS ISLAND'

Na een verschrikkelijke tragedie bundelen de oude bewoners van het dorp Port Protection hun krachten met nieuwkomers om een ​​verdwijnende manier van leven in dit geïsoleerde deel van Alaska te redden. Midden in een meedogenloze wildernis moeten ze samenwerken om voedsel te vinden, huizen te bouwen en een verslechterende infrastructuur te repareren voordat het te laat is om de gemeenschap te redden.

Vanaf 19 maart elke zaterdag een dubbele aflevering om 21.00 uur op National Geographic.

NATIONAL GEOGRAPHIC WILD

'MAN, WOMAN, DOG'

15.000 jaar geleden veranderde onze relatie met honden voor altijd. Ooit voorbestemd om tegenstanders te zijn, werden ze onze partners, en zelfs verwanten. Nu blijven een paar elite deze oorspronkelijke band tussen soorten omarmen om te groeien in het midden van een van de meest dodelijk meedogenloze wildernisen die nog op aarde is overgebleven.

Vanaf 25 maart elke vrijdag om 20.00 uur op National Geographic Wild.

DOCUMENTAIRE

'LOST PYRAMIDS OF THE AZTECS'

De Azteken regeerden over een van de machtigste beschavingen die ooit in Amerika zijn gezien. Het waren meedogenloze krijgers en ingenieuze ingenieurs, die met alleen mankracht een enorm gebied veroverden en torenhoge piramides en ambitieuze civieltechnische projecten bouwden. Maar na slechts 200 jaar werd hun enorme rijk weggevaagd door Spaanse indringers en werden hun steden en monumenten vernietigd.

Maandag 28 maart en 4 april om 22.00 uur op National Geographic.

'INTERNATIONAL WOMAN'S DAY'

Ter ere van deze belangrijke dag zenden we op zowel dinsdag 8 maart als het eerste weekend van maart verschillende programma's rond belangrijke NG-vrouwen uit. Waaronder: 'Expeditie Amelia', 'Diana: In her Own Words', 'Women of Impact' en meer!

Op dinsdag 8 maart en het eerste weekend van maart op National Geographic.