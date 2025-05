Dit zie je in juni op STAR Channel

Wanneer de beroemde acteur Ben Glenroy (Paul Rudd) tijdens de première van Oliver's toneelstuk op mysterieuze wijze overlijdt, raken Charles, Oliver en Mabel opnieuw verwikkeld in een moordmysterie, dit keer te midden van de glitter en chaos van het theaterleven.

NIEUW SEIZOEN

ONLY MURDERS IN THE BUILDING S3

Terwijl de repetities doorgaan, de roddels zich verspreiden en Oliver een romance beleeft met de mysterieuze Loretta (Meryl Streep), ontrafelt het drietal een web van leugens, rivaliteit en duistere geheimen. Maar net wanneer het doek lijkt te vallen en de waarheid aan het licht komt, slaat het noodlot opnieuw toe met een onverwachte, schokkende moord.

Vanaf 11 juni, elke woensdag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

THE WALKING DEAD: DEAD CITY S2

'The Walking Dead: Dead City' brengt de populaire personages Maggie (Lauren Cohan) en Negan (Jeffrey Dean Morgan) naar een post-apocalyptisch Manhattan, dat al jaren is afgesloten van het vasteland. In deze afbrokkelende stad, waar gevaar heerst, hebben Walkers én overlevenden hun eigen wetten gecreëerd. In seizoen 2 worden de spanningen tussen hen groter dan ooit, nu ze zich aan tegenovergestelde kanten van het conflict bevinden. Met nieuwe vijanden en onverwachte gevaren belooft Dead City een intens en meeslepend nieuw hoofdstuk in het Walking Dead-universum.

Vanaf 9 juni, elke maandag om 20.35 uur op STAR Channel.