Dit zie je in juni op Cartoon Network en Boomerang

Foto: Boomerang - © Day One MPM 2020

Apple en Onion wonen nog maar net in de stad en alles is dus nieuw voor hen. De vele indrukken maken hen soms verward maar de twee vrienden blijven altijd positief en vinden hun eigen, unieke weg op het kleurrijke pad van het leven.

In de nieuwe afleveringen proberen 'Apple & Onion' de trampoline van Burger te gebruiken, zonder hem te beledigen, lid te worden van een exclusieve club om een zeldzame walvis te kunnen zien, koste wat kost de Mega Achtbaan van de Toekomst te bezoeken, hun vrienden op te vrolijken tijdens een hittegolf en nog veel meer!

Splinternieuwe afleveringen van 'Apple & Onion'!

Vanaf 22 juni, elke weekdag om 16.20 uur

Nieuwe afleveringen van 'Mao Mao'

Vanaf 8 juni, elke weekdag om 15.55 uur

Maak kennis met Sheriff Mao Mao, een misdaadbestrijdende samoeraikat! Samen met zijn trouwe sidekicks Badgerclops, een cyborg lamzak, en Adorabat, de schattige vleermuis, beschermt hij de brave burgers van Pure Heart Valley tegen monsters, slechteriken en ander gespuis!

'Mao Mao: Heroes of Pure Heart' is een flitsende animatiereeks boordevol actie, avontuur en vriendschap! De reeks combineert typische Cartoon Network humor met zorgvuldige animatie en spannende verhalen.

De nieuwe afleveringen van 'Mao Mao: Heroes of Pure Heart' zie je vanaf 8 juni elke dag om 15.55, alleen bij Cartoon Network.

Feesten met 'Teen Titans Go'!

Vanaf 6 juni, elke dag om 7.35 uur

De Teen Titans – Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy en Raven – zijn terug met gloednieuwe, hilarische avonturen in Teen Titans Go! Ontdek hoe het leven van een tiener-superheld er nu echt uitziet… wanneer de cape af gaat. Stap in de wereld van deze superhelden en beleef alle avonturen die uiteenlopen van het redden van de wereld tot aan het samenwonen zonder volwassen toezicht, en natuurlijk alle grappige momenten daar tussenin. Één ding is zeker met deze Titans: ze staan altijd klaar voor avontuur!

Trek je dansschoenen aan en doe mee met het 'Teen Titans Go! Zomer Dansfeest', vanaf 6 juni elke dag om 7.35 uur bij Cartoon Network.

Mike is terug!

Vanaf 15 juni, elke weekdag om 16.00 uur

In 'Mighty Mike' volgen we de slimme hond Mike, die elke ochtend weer wakker wordt met dezelfde gedachte: indruk maken op Cindy, de knappe hond van de buren. Helaas gooien drie schildpadjes, een poesje en twee gemene wasberen altijd op het verkeerde moment zijn plannen in de war.

Marathon: 'Baby Looney Tunes'!

Vanaf 13 juni, elk weekend om 13.00 uur

Voor ze grote Looney Tunes-sterren werden, waren ze de 'Baby Looney Tunes'! Half zo groot en twee keer zo lastig voor arme Granny.

Bugs, Daffy, Taz, Tweety, Lola en Sylvester zijn bij elkaar, spelen met elkaar, en belanden met elkaar in Looney Tunes-achtige problemen. Je favoriete Looney Tuners in peuterformaat, ze zijn jong en klaar om wat herrie te schoppen!

Bekijk de marathons van je favoriete 'Baby Looney Tunes' ieder weekend om 13.00 uur, bij Boomerang!