Dit zie je in december op Disney+ en Disney Junior

'Primos' volgt Tater Ramirez Humphrey, een excentriek meisje dat grote dromen heeft voor haar toekomst en slechts één zomer heeft om ze allemaal waar te maken. Dit wordt alleen moeilijk doordat ineens alle twaalf neven en nichten op de stoep staan.

Vanaf 9 december, elke maandag t.e.m vrijdag vanaf 18.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR

Volg de avonturen van de 13-jarige supergenie Lunella Lafayette en haar T-Rex, Devil Dinosaur. Nadat Lunella per ongeluk Devil Dinosaur in het hedendaagse New York heeft gebracht via een tijdvortex, werkt het duo samen om de Lower East Side van de stad te beschermen tegen gevaar.

Vanaf zaterdag 7 november, elke zaterdag en zondag om 15.30 uur op Disney Channel.

STUNT

DIARY OF A WIMPY KID CHRISTMAS: CABIN FEVER

Bram heeft een probleem. Hij wil een nieuw spelsysteem voor kerst, maar die krijgt hij alleen als hij zich netjes gedraagt. Dus dat is ook zijn plan. Maar dat plan loopt helemaal in de soep als hij en zijn beste vriend Theo per ongeluk een sneeuwploeg slopen. Alsof dat allemaal niet erg genoeg is, trekt er een sneeuwstorm over de stad. Nu zit Bram ingesloten met zijn gezin, en een groot probleem.

Zondag 22 december om 18.00 uur op Disney Channel.

STUNT

HOME SWEET HOME ALONE

In een geheel nieuwe avonturenkomedie in deze geliefde kerstfilmreeks blijft Max Mercer per ongeluk alleen thuis achter als zijn familie met de feestdagen naar Japan gaat. Wanneer een getrouwd stel, dat op zoek is naar een kostbaar erfstuk, zijn zinnen op het huis heeft gezet, is het aan Max om de indringers koste wat kost buiten te houden. Dit leidt tot hilarische situaties, maar ondanks de totale chaos beseft Max dat er niets boven je eigen huis gaat.

Woensdag 25 december om 18.00 uur op Disney Channel.

NIEUW AFLEVERINGEN

VUURVRIENDJES

In een fantasiewereld waarin pratende voertuigen leven, werken en spelen met de mensen die ze besturen, volgt Vuur Vriendjes een jongen met zijn pratende brandweerauto. Samen met hun vrienden gaan ze als eerstehulpverleners anderen in hun buurt helpen met hun problemen, zowel grote als kleine. Of het nu gaat om het redden van een jonge auto die in een boom vastzit, het opsporen van verdwenen dalmatiërpups of het helpen bij het uitdelen van noodrantsoenen aan hun buren tijdens een grote stroomstoring. Bij de Vuur Vriendjes staat het belang van teamwork en het helpen van medeburgers altijd op de eerste plek.

Vanaf 7 december, elke zaterdag en zondag om 16.10 uur op Disney Junior.

NIEUW AFLEVERINGEN

SPIDEY EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES

Peter Parker, Gwen Stacy en Miles Morales zetten hun Super Hero-avonturen voort als Team Spidey. Ze worden vergezeld door geheel nieuwe Avengers: Iron Man, Ant-Man, Wasp en Reptil. Samen nemen ze het op tegen de listige nieuwe vijanden Electro, Black Cat, Sandman en Zola in een poging om niet alleen hun gemeenschap, maar de natuur en de wereld om hen heen te beschermen.

Vanaf 9 december, maandag t.e.m. vrijdag om 8.30 uur op Disney Junior.