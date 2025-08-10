Dit zie je in augustus op Eurosport

Eurosport staat in augustus volledig in het teken van topsport. Vanaf 23 augustus is La Vuelta live te volgen vanaf de eerste trap. In deze 80e editie van de Ronde van Spanje strijden de renners drie weken lang om de felbegeerde rode trui.

De koers start dit jaar in het Italiaanse Venaria Reale en eindigt in het hart van Madrid. Vanaf 25 augustus kun je ook genieten van elke bal tijdens het US Open tennis. In het bruisende Arthur Ashe Stadium in New York leveren wereldtoppers nachtelijke gevechten op het hoogste niveau. Het toernooi staat garant voor verrassingen, emoties en doorbraken — met speciale aandacht voor de prestaties van de Nederlandse spelers in de Big Apple.

Kortom, augustus op Eurosport is non-stop topsport, van bergtoppen tot baseline.