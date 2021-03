Dit zie je in april op Streamz en Streamz+

Tiger Woods is al 24 jaar een pro in zijn vak, maar niet bestand tegen schandalen, vooroordelen en uitdagingen op zowel professioneel vlak als in zijn privéleven.

De HBO-documentaire 'Tiger' probeert meer inzicht te krijgen in de man achter Tiger Woods, zonder directe medewerking van de man zelf. De rugklachten die zijn golfcarrière in het gedrang brachten, de schandalen die de aanleiding waren tot zijn scheiding, maar ook de complexe relatie met zijn vader. Regisseurs Jeff Benedict en Armen Keteyian lieten zich voor 'Tiger' inspireren door 50-60 uur aan interviews en duizenden uren aan archiefmateriaal voor deze visuele karakterschets van Woods.

'Alex Rider' S1

Menig millennials en Gen Z'ers zijn opgegroeid met de Rider-franchise die auteur Anthony Horrowitz publiceerde tussen 2000 en 2020. Alex ontdekt dat zijn oom Ian is verongelukt, en wordt hij vervolgens ingehuurd door de 'MI6' om zijn ooms laatste missie tot een goed einde te brengen. Ian wordt de jongste spion ooit en krijgt de opdracht om miljonair Herod Sayle te gaan onderzoeken, en dan vooral één van diens technologische innovaties: een computer die 'Stormbreaker' heet. Maar er zijn ook verschillen met het boek: de serie liet zich vooral inspireren door het tweede boek in de reeks en introduceert ook het nieuwe personage Kyra (gespeeld door Marli Siu).

'Tagmansion' S3

In het derde seizoen van 'Tagmansion' volgen we vier bevriende duo's die een week samenwonen aan de kust van de Côte d'Azur in Frankrijk. Tijdens hun verblijf in Saint-Tropez krijgen ze dagelijks opdrachten van 'Tagmansion' host Jamie-Lee Six. Zo verdienen de deelnemers geld voor hun feestavonden. De opdrachten van Jamie-Lee bestaan uit exotische themafeestjes in het huis tot flinke porties ochtendgymnastiek en wilde boottochten op de Franse Rivièra (inclusief de bijhorende katers).

'The Nevers' S1

De serie speelt zich af in Londen, aan het einde van de 19e eeuw. De Britse hoofdstad wordt overstelpt door 'The Touched', individuen – vooral vrouwen – die onverwachts bovennatuurlijke krachten bezitten. Sommigen gebruiken hun krachten om de wereld te verbeteren, anderen misbruiken de nieuwe gaves dan weer voor hun eigen voordeel. De serie werd geschreven door Joss Whedon ('Buffy the Vampire Slayer', 'Firefly', 'Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.' en 'The Avengers'). Met Laura Donnelly, Olivia Williams, James Norton, Denis O’Hare, Tom Riley, Ann Skelly en Ben Chaplin als cast zorgt de reeks voor hoge verwachtingen.

'Killer Motive' S2

Op Streamz kijk je tegenwoordig naar meer dan 20 true crime documentaires en het Amerikaanse 'Killer Motive' is vanaf midden april onderdeel van 't uitgebreide aanbod. In deze serie staat elke aflevering een andere moordzaak centraal, waarbij men focust op de (mogelijke) motieven en hoe deze beweegredenen vaak dé sleutel zijn tot het mysterie van een onopgeloste zaak. Het tweede seizoen van 'Killer Motive' omvat 10 afleveringen en onderzoekt een familiemoord, een zaak rond een verdwenen tiener en een vermoorde man die er een dubbelleven op nahield.

'Mare of Easttown' S1

Mare Sheehan is een wispelturige en taaie rechercheur die in een klein stadje in Pennsylvania een moord onderzoekt terwijl ze probeert te voorkomen dat haar leven uit elkaar. De reeks is een verkenning van de duistere kant van een hechte gemeenschap en een authentiek onderzoek naar hoe familie en tragedies uit het verleden ons heden kunnen bepalen. Verder spelen ook Julianne Nicholson ('The Outsider'); drievoudig Emmy®-winnaar Jean Smart ('Watchmen'), Angourie Rice ('Black Mirror'), Evan Peters ('American Horror Story') en Guy Pearce ('Mildred Pierce') een rol in de serie.

'Wisting' S1

'Wisting' is gebaseerd op de internationaal bekroonde bestsellers van voormalig politierechercheur Jørn Lier Horst over hoofdinspecteur William Wisting (Sven Nording 'Elling') en zijn dochter, misdaadjournaliste Line (Thea Green Lundberg 'Occupied'). William Wisting moet plots nauw samenwerken met twee Amerikaanse FBI agents (Carrie-Anne Moss ('The Matrix') en Richie Campbell ('Small Axe') wanneer hij te weten komt dat een Amerikaanse seriemoordenaar zich schuilhoudt in zijn stadje Larvik.

'John Wick' 3 - Parabellum

Spannende achtervolgingsscènes, intrigerende criminele codes en wraakroepende scenario's: de John Wick-franchise heeft het allemaal. Wat oorspronkelijk begon als een wraakmissievoor een om het leven gebracht hondje, loopt nu volledig uit de hand: John Wick (gespeeld door Keanu Reeves, ook bekend van 'The Matrix') wordt immers opgejaagd omdat er maar liefst 14 miljoen dollar op zijn voorhoofd geschreven staat. Dat komt omdat hij één van de belangrijkste criminele codes gebroken heeft: hij heeft iemand vermoord in het Continental Hotel. Rennen maar!

'Big Trip'

'Big Trip' werd geschreven door dezelfde scenarist als 'Madagascar' en dat merk je aan de excentrieke en bonte personages die met hun unieke persoonlijkheid deze vrolijke animatiefilm kleuren. Een verstrooide ooienvaar bezorgt een snoezige babypanda per ongeluk aan het foute adres en een groep héél verschillende (dieren)karakters moeten leren samenwerken (in de wildernis) om het welp bij de juiste ouders te bezorgen.

'For Sama'

Verslaggeving van het Syrische conflict in Aleppo was nog nooit zo persoonlijk. Deze hartverscheurende en met prijzen overladen documentaire van de 26-jarige Syrische journaliste Waad al-Kateab is een impressionante visuele brief die ze opdraagt aan haar dochtertje Sama, om haar te vertellen hoe haar leven eruitzag voor, tijdens en na haar geboorte, terwijl de oorlog in Syrië doorwoedt. Toen ze de documentaire begon op haar 18de had ze geen enkele filmervaring en ging ze gewoon op pad met haar camera, zonder een plan...

'Corpus Christi'

Daniel is een jonge Poolse delinquent die enige tijd vast heeft gezeten in een jeugdinstelling. Van zodra hij vrij is, zet hij het op een feesten - maar mist hij toch enige (spirituele) diepgang in zjn leven. Op weg naar een nieuwe bijverdienste in een houtzagerij in een dorpje komt hij toevallig terecht in de lokale parochie. Daar stelt hij zichzelf voor als een geestelijke op doorreis, en voor hij het weet ontpopt Daniel zich tot een volwaardig (maar clandestien) priester. Scenarist Mateusz Pacewicz liet zich voor 'Corpus Christi' baseren op research die hij deed naar mannen die zich voordeden als priesters op het Poolse platteland.

'Crown Vic'

In deze politiefilm volgen we de avonddienst van twee agenten in hun Crown Victoria. Thomas Jane (ken je ook van 'The Punisher' en 'The Mist') speelt een ervaren flik die het nieuwe groentje Nick Holland (gespeeld door Luke Kleintank) moet begeleiden op zijn eerste nachtshift. En dat wordt er al meteen ééntje om nooit meer te vergeten, want de twee staan al snel oog in oog met verschillende getuigen, daders en slachtoffers. Een verwende jonge vrouw die dronken achter het stuur zit, maar ook vijandige recidivisten die niet zitten te wachten op een politiepatrouille. Spanning verzekerd!

'The Burnt Orange Heresy'

In deze thriller met sterrencast (Donald Sutherland! Claes Bang! Mick Jagger!) - over een kunstcriticus die kost wat kost een zeldzaam schilderij wil bemachtigen - ontmoeten de onderwereld en de kunstwereld elkaar in een complex web van bedrog en illusie. 'The Burnt Orange Heresey' is elegante neo-noir crime thriller die bovendien gebaseerd is op de gelijknamige roman van Amerikaans detectiveschrijver Charles Willeford. Dé filmkeuze voor detectivefans van het eerste uur.