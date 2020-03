Dit zie je donderdag bij VTM en op VTM GO

Foto: VTM KIDS - © 2020 DPG Media 2020

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor morgen, donderdag 26 maart, op een rijtje.

Highlights bij VTM:

Donderdag 26 maart wagen om 20.35 uur de jongste deelnemers van dit seizoen hun kans in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'. Kotgenoten Simon en Seb (23, Antwerpen) dopen hun kelder om tot restaurant Robuust, waar ze Sergio Herman en Marcelo Ballardin o.a. 'zwervende vis' voorschotelen, iets wat beide chefs volledig onbekend is.

Om 21.45 uur zit Luk Alloo opnieuw klaar om de nacht in te duiken in 'Alloo in de Nacht'.

Highlights bij VTM GO:

Nu heel wat leerkrachten, ouders en kinderen thuis zitten door het coronavirus, is bij VTM GO 'De Slimste Klas' te herbekijken, de quiz met Nathan Naenen waarin telkens 2 klassen strijden om de titel 'Slimste Klas van Vlaanderen'. 'De Slimste Klas' zit vol leerstof van de lagere school, voor leerlingen van het 3de t.e.m. het 6de leerjaar. Wiskunde, taal en wereldoriëntatie komen op een leuke manier aan bod. Elke aflevering staan twee klassen tegenover elkaar. De allerslimsten gaan door naar de finale en worden misschien wel De Slimste Klas van Vlaanderen.