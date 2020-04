Dit zie je donderdag bij VTM en op VTM GO

Wat zie je donderdag bij VTM en op VTM GO? Hieronder vind je alvast enkele kijktips.

DONDERDAG 23 APRIL

Highlights bij VTM:

Nu donderdag kan er om 20.35 uur gelachen worden met het nieuwe seizoen van 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn', de comedyreeks waarin Ruth Beeckmans, Sven De Ridder, Ben Segers en een heel team van topacteurs een ode brengen aan de nobele kunst van het vertellen van verhalen. Adriaan Van den Hoof en Mathias Coppens sturen als eerste hun verhaal af op Vlaanderen.

Luc Appermont en Bart Kaëll geven nadien om 21.05 uur een unieke kijk in hun levens- en liefdesverhaal in de gloednieuwe tweedelige reeks 'Luc & Bart - Een Paar Apart'. Samen met bekende vrienden en collega’s zoals Kürt Rogiers en Bart Peeters vertellen ze over de weg die ze de voorbije 40 jaar samen hebben afgelegd.

Highlights bij VTM GO:

De volledige twee seizoenen van de VTM-reeks 'Danni Lowinski' zijn te bekijken op VTM GO. In de reeks keert kapster Danni (gespeeld door Nathalie Meskens) terug naar school en behaalt ze haar advocatendiploma. Wanneer niemand haar wil, opent ze haar eigen kantoor in een winkelcentrum. Daar verleent ze de gewone man juridische bijstand.