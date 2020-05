Dit zie je donderdag 14 mei bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor morgen, donderdag 14 mei.

Highlights bij VTM:

De donderdagavond begint om 20.00 uur met een nieuwe aflevering van de telenovelle 'Sara', met een glansrol voor Matteo Simoni. Matteo speelt de rol van Pieter, een student Grafische Vormgeving in Antwerpen die meewerkt aan de nieuwe reclamecampagne van Présence.

Nadien heeft Sven De Ridder om 20.35 uur een afspraak in een klein straatje in Leuven voor een nieuw verhaal in 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn'. In zijn 'Dagelijkse Kost'-keuken vertelt Jeroen Meus over hoe een andere opname van hem voor het programma 'Plat Préféré' ooit faliekant afliep. Ruth Beeckmans gaat op bezoek bij Nederbelg Jan Jaap van der Wal die een verhaal vertelt over een reis naar Cyprus met zijn toenmalige vriendin.

In 'Wat Een Jaar!' worden Koen Wauters, Nathalie Meskens en Jonas Van Geel om 21.05 uur ondergedompeld in het jaar 1998. Het jaar waarin Nathalie en Jonas hun eerste stappen in de showbizz zetten. Jonas beleefde dolle avonturen op de planken van de musical Peter Pan en Nathalie gaf zichzelf - letterlijk - bloot in de film 'Blinker'.

Highlights bij VTM GO:

Bij VTM GO kan iedereen het eerste seizoen van 'De Bunker' volledig bekijken. In de reeks is een gespecialiseerd team verantwoordelijk voor de Staatsveiligheid van het land. Deze Antwerpse cel opereert vanuit de bunker, een geheim en ondergronds hoofdkwartier.