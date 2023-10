Dit zie je dinsdag in 'Kinderziekenhuis 24/7'

Mano heeft een hersentumor. De resultaten van de biopsie zijn gekend. Het type tumor zal bepalen wat het verdere verloop is.

Sofia-Maria werd geopereerd aan haar spastische spieren. Vandaag mag ze voor de eerste keer sinds haar operatie opnieuw in een rolstoel zitten. Ilyan krijgt dagelijks een spuitje met groeihormoon. Dankzij dit groeihormoon zullen zijn darmen beter vast voedsel kunnen verteren. Emma onderging een levensnoodzakelijke operatie aan haar stembanden. De operatie was een succes, maar Emma voelt zich niet al te best. Ellen wil koste wat het kost de 32 weken zwangerschap halen, maar haar lichaam heeft de afgelopen maanden al veel te verduren gekregen.

'Kinderziekenhuis 24/7', dinsdag 10 oktober om 20.45 uur op VRT 1.