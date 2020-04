Dit zie je dinsdag bij VTM en op VTM GO

DINSDAG 21 APRIL

Highlights bij VTM:

Sergio Quisquater mag morgen om 20.35 uur samen met zijn vrouw en twee kinderen Steffi en Gill de spits afbijten in een nieuwe aflevering van 'Groeten Uit'. An Lemmens stuurt hen terug naar 1977, het jaar waarin rasentertainer Sergio 12 kaarsjes uitblies.

In de laatste 'Onderzoeksrechters', om 21.35 uur, zit de kijker onder andere op de eerste rij tijdens de getuigenis van onderzoeksrechter Mathys in een assisenzaak. Naast heel wat verhoren van verdachten geeft onderzoeksrechter Van Cauwenberghe ook een gastcollege aan studenten criminologie en ontvangt de Brusselse school 'Tada' onderzoeksrechter Van Linthout rond het thema 'de rechtbank’' Het volledige seizoen is te herbekijken op VTM GO.

Highlights bij CAZ 2:

Op dinsdag 21 en 28 april brengt CAZ 2 om 20.40 uur vier afleveringen van de Walter Presents-reeks 'Killer By The Lake' ('Le tueur du lac'), die zich drie jaar na de gebeurtenissen in 'Vanished By The Lake' afspeelt. In 'Killer By The Lake' gaan agenten Lise en Clovis op zoek naar een seriemoordenaar in Annecy, nadat daar twee lijken ontdekt werden. De volledige Franse misdaadreeks is ook te zien op VTM GO.

Highlights bij VTM GO:

Wie een kijkje wil nemen in de wereld van de miljonairsfamilie Rodenburg, zit goed op VTM GO. Daar zijn de volledige twee seizoenen van de VTM-reeks 'De Rodenburgs' te zien. Het verhaal begint op het ogenblik dat Karel Rodenburg (gespeeld door Mike Verdrengh) vijfenzestig wordt en de leiding van zijn imperium niet overdraagt aan zijn oudste zoon, maar aan een meer capabele buitenstaander.