Dit zie je dinsdag 5 mei op de zenders van DPG Media en bij VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor morgen, dinsdag 5 mei.

Highlights bij VTM:

De avond start goed om 20.00 met de telenovelle 'Sara'. In de aflevering is Helena in alle staten, want ze weet zeker dat Simon zijn overwinning niet met Britt en Lieven heeft gevierd. Sara kent de volledige waarheid en zet alles op alles om de relatiecrisis van de kersverse Directeur Generaal op te lossen.

In 'Groeten Uit' is het de beurt aan zanger en televisiepresentator Willy Sommers. Samen met zijn vrouw Cindy, zoon Luka en dochter Luna keren ze terug naar 1964, het jaar dat Willy Sommers 12 was.

Highlights bij Vitaya:

Mei is bruidsmaand bij Vitaya. De zender brengt daarom om 20.35 uur de eenmalige special 'A Current Affair: The Wedding of Cam & Jules'. Cam Merchant en Jules Robinson namen deel aan het zesde seizoen van Blind Getrouwd Australië. De special gaat over de hernieuwing van hun trouwbeloften en ze verwachten samen hun eerste kindje.

Diezelfde avond start om 21.30 uur het derde seizoen van 'Bride & Prejudice'. In de Australische reeks worden koppels gevolgd die binnenkort in het huwelijksbootje stappen zonder dat hun familie de relatie goedkeurt.

Nadien is er om 22.30 uur de nieuwe Amerikaanse reeks 'Marrying Millions' waarin zes koppels gevolgd worden die in het huwelijksbootje willen stappen, maar daarvoor eerst moeten afrekenen met hun verschillende achtergrond.

Highlights bij CAZ 2 en VTM GO:

Vanaf 5 mei zendt CAZ 2 twee dinsdagen op rij de Walter Presents-reeks 'The Lens' ('Clona') uit. In de Tsjechische thrillerreeks komt de jonge cameraman Roman Kadlec, na de moord op zijn vader, in het elite criminaliteitsteam terecht. Al snel is het duidelijk dat Roman zich moeilijk aan de regels kan houden. De volledige reeks is ook te zien op VTM GO.