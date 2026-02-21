Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Dit is Essyla die België naar het Eurovisiesongfestival stuurt – ontdek haar liedje!
zaterdag 21 februari 2026
Anna loopt op wolkjes en Judith twijfelt aan zichzelf. Femke voelt zich diep beledigd, Nancy houdt haar mening niet voor zichzelf, Selin straalt. Britney spreekt Andreas aan en Karen verdedigt haar standpunt. Marianne trekt haar conclusies, Femke kwetst Nancy en ook Dieter laat zich gelden. De verrassingsuitstap van Frank verloopt niet vlekkeloos. Britney helpt haar vader en Femke vraagt de mening van Peter. Judith en Tom clashen.

Maandag 16 februari 2026 – aflevering 6020
Anna loopt op wolkjes na een gesprek met Selin. Judith twijfelt aan zichzelf. Tom gaat opnieuw fitnessen en krijgt daar onverwacht extra steun. Ondertussen dient een nieuwe cliënt zich aan. Femke voelt zich diep beledigd tijdens een verhitte brainstorm in de Withoeve.


Dinsdag 17 februari 2026 – aflevering 6021
Rosa, Femke en Karin zitten niet allemaal op dezelfde lijn na de brainstorm. Ook Nancy heeft haar mening die ze vooral niet voor zichzelf houdt. Cézar maakt zich zorgen. Britney krijgt een nogal voortvarende uitnodiging. Emma is helemaal gefocust op de toekomst. Anna en Judith merken op dat Selin enorm straalt.

Woensdag 18 februari 2026 – aflevering 6022
Britney spreekt Andreas aan. Tom irriteert Judith mateloos. Anna doet een onaangename ontdekking. Simonne krijgt een tegenslag te verwerken. Rosa’s nachtelijke avonturen komen aan het licht. Karen verdedigt haar standpunt.

Donderdag 19 februari 2026 – aflevering 6023
Marianne staat op een onverwacht en ongewenst moment bij Tom en trekt haar conclusies. Marie begrijpt hoe langer hoe minder van het liefdesleven van haar zoon. Judith merkt dat Anna allesbehalve vrolijk door de gangen loopt op het werk. Femke kwetst Nancy met een afwijzing, terwijl zij ook van Dieter de wind van voren krijgt.

Vrijdag 20 februari 2026 – aflevering 6024
Frank plant een verrassingsuitstap maar deze verloopt niet vlekkeloos. Anna gooit het over een andere boeg maar daarna volgt een shock. Britney helpt haar vader met zijn nieuwe lucratieve tijdverdrijf. Femke spreekt Peter aan en vraagt zijn mening. Judith en Tom raken in conflict in Bar Madam. Selin verwaarloost haar verantwoordelijkheden.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

