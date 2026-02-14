Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Judith neemt een drastische beslissing en Marianne spreekt Cody aan. Femke is bezorgd om Anna en Tom wordt met de neus op de feiten gedrukt. Robin worstelt met zijn keuzes, Andreas heeft een plan en Christine verliest haar zelfbeheersing. Vince is klaar om te verhuizen? Een ondervraging door Thilly loopt uit de hand. Simonne ontdekt wat Frank probeerde te verbergen. Emma troost Judith en Andreas mokt. Simonne is kwaad. De plannen van Marianne draaien verkeerd uit en Tom heeft al beter dagen gekend.

Maandag 16 februari 2026 – aflevering 6015

Judith neemt een drastische beslissing. Tim legt verantwoording af aan zijn dochter. Marianne spreekt Cody kordaat aan. Robin voelt zich gekleineerd. Rosa heeft weinig vertrouwen in Franks verzoeningspoging. Een gespannen Niels gooit olie op het vuur. Selin ontdekt het belang van tijd voor zichzelf. Femke maakt zich zorgen om Anna. Tom wordt met de neus op de feiten gedrukt.

Dinsdag 17 februari 2026 – aflevering 6016

Tom beseft dat er dingen moeten veranderen en gooit het over een andere boeg. Judith geniet van een zorgeloze avond met Emma en Thilly. Robin worstelt met zijn keuzes. Frank geeft zich nog niet gewonnen. Voor Christine is de maat vol. Andreas is een man met een plan.

Woensdag 18 februari 2026 – aflevering 6017

Christine verliest haar zelfbeheersing en mag het achteraf uitleggen. Het is echter Peter die zich excuseert. Selin bedankt een geëmotioneerde Anna. Vince bereidt zijn verhuis voor en krijgt hulp van zijn maten, al helpt de ene wat meer dan de andere. Emma moet, in tegenstelling tot haar mama, bijkomen van hun wilde nacht. Een ondervraging door Thilly loopt helemaal uit de hand.

Donderdag 19 februari 2026 – aflevering 6018

Simonne ziet met eigen ogen wat Frank voor haar probeerde te verbergen. Judith vindt troost bij Emma. Christine moet toegeven aan Peter dat ze fout was. Andreas mokt omdat hij zijn ideeën in het water ziet vallen maar tegelijk wordt hij ook verrast. Hij is niet de enige, ook Selin blijkt helemaal overweldigd.

Vrijdag 20 februari 2026 – aflevering 6019

Vince kan opnieuw rekenen op de hulp van zijn beste maat. Frank wordt geconfronteerd met een kwade Simonne. Selin ontdekt een nieuwe kant van zichzelf. Mariannes plannen draaien averechts uit. Christine sust Peter die vertwijfelend achterblijft na een ontmoeting met Cézar. Tom heeft al betere dagen gekend.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

