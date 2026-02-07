Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Queen Pommelien Thijs! Dit zijn alle winnaars van de MIA's 2025
zaterdag 7 februari 2026
Judith verbergt haar teleurstelling. Robin haalt lelijk uit naar zijn neef. Lyn deelt een felle waarschuwing uit. Andreas is van de kaart, Waldek en Niels nemen een belangrijke beslissing. Cody stelt zijn mening bij. Vince aanvaardt het advies van Eddy. Tom gaat door het lint. Marie moet iets opbiechten. Frank verzwijgt iets voor Simonne. Femke heeft een rekening te vereffenen en Christine ziet haar fout in. Franks plannen lopen rampzalig af.

Maandag 9 februari 2026 – aflevering 6010
Judith probeert haar teleurstelling te verbergen. Vince wordt gedwongen de waarheid te vertellen. Tom krijgt erkenning voor zijn inspanningen. Selin voelt dat ze de juiste keuze heeft gemaakt. Robin haalt lelijk uit naar zijn neef.


Dinsdag 10 februari 2026 – aflevering 6011
Lyn deelt een felle waarschuwing uit. Andreas is volledig van de kaart en wordt aangesproken door Peter. Vince krijgt een tegenslag te verwerken. Waldek en Niels nemen een belangrijke beslissing. Anna moet Judith en Femke teleurstellen. Cody moet zijn mening bijstellen.

Woensdag 11 februari 2026 – aflevering 6012
Vince neemt Eddy’s advies ter harte. Dieter voelt zich alleen op het werk. Femke moet iets toegeven aan Rosa terwijl deze laatste ook nog een verrassing te wachten staat. De vastberadenheid van Judith is groot en dat terwijl Tom net door het lint gaat. Lyn ziet iets onverwachts gebeuren in Bar Madam.

Donderdag 12 februari 2026 – aflevering 6013
Marie moet iets opbiechten aan Andreas en dat terwijl Andreas zelf zijn kwetsbare kant aan Britney laat zien. Frank verzwijgt iets voor Simonne. Het is alles of niets voor Vince. Marianne houdt voet bij stuk. Nancy zet Rosa op haar plaats. Femke heeft nog een rekening te vereffenen. Christine ziet haar fout in.

Vrijdag 13 februari 2026 – aflevering 6014
Peter wil Christine niet teleurstellen. Cody hakt een belangrijke knoop door. Marianne is furieus op haar zoon. Anna probeert Selin te overhalen eens aan zichzelf te denken. Sunny loopt tegen een afwijzing aan. Franks plannen lopen rampzalig af. Tom moet iets toegeven aan Judith.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

