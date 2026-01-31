Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Hannah is somber en Tom en Judith wagen zich aan iets nieuws. Andreas is de bemoeizucht van Marie beu. Emma en Judith worden verrast. Dieter slaat in paniek en het initiatief van Selin loopt anders dan verwacht. Sunny geniet van zijn training, Nancy is tevreden en Anna heeft het moeilijk. Frank krijgt eindelijk nog eens goed nieuws. Andreas viert feest, Niels krijgt minder goed nieuws. Vince heeft vooruitzichten, Peter geeft toe aan de vraag van Christine. Rosa volgt de raad van Marianne. Vince staat voor een uitdaging en Frank wil de familie verenigen.
Maandag 2 februari 2026 – aflevering 6005
Dieter en Nancy zetten hun overtuigingskracht in. Hannah worstelt met haar sombere gevoelens. Robin lijkt alles voor de wind te gaan maar toch heeft hij twijfels. Andreas is de bemoeizucht van Marie meer dan beu. Tom en Judith wagen zich aan iets nieuws, al ziet Judith vooral haar kans om Tom een poets te bakken.
Dinsdag 3 februari 2026 – aflevering 6006
Er staat Emma en Judith een verrassing te wachten. Dieter krijgt slecht nieuws op het werk en slaat meteen in paniek. Robin worstelt met tegenstrijdige gevoelens. Tom hangt iets onaangenaams boven het hoofd. Selins poging om initiatief te nemen loopt anders dan gepland.
Woensdag 4 februari 2026 – aflevering 6007
Nancy ziet haar capaciteiten met een glimlach bevestigd. Sunny geniet met volle teugen van zijn training. Anna heeft moeite met de veranderingen in haar omgeving. Waldek maakt zich ernstige zorgen over de toekomst van zijn wijngaard. Ondertussen denkt Femke na over de hare. Frank is opgetogen door eindelijk nog eens goed nieuws.
Donderdag 5 februari 2026 – aflevering 6008
Andreas heeft iets te vieren en doet dat met zijn buren; al krijgt Niels tegelijk een onaangename verrassing te verwerken. Tom moet omgaan met verschillende afwijzingen. Sunny verandert na een hevige confrontatie van gedachten. Rosa probeert de geheimen van Marianne te achterhalen. Vince kijkt uit naar veelbelovende vooruitzichten.
Vrijdag 6 februari 2026 – aflevering 6009
Peter geeft eindelijk toe aan de vraag van Christine. Marie wil zich niet laten kennen. Rosa volgt de raad van Marianne op. Selin twijfelt aan zichzelf. Britney neemt initiatief. Het enthousiasme van Niels keldert helemaal na een gesprek met Waldek. Vince staat voor een uitdaging, en misschien zelfs een nieuwe kans. Frank probeert de familie te verenigen.
'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.
