Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

zaterdag 24 januari 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2026

Emma weet het allemaal niet meer en Andreas stelt het geduld van Marie op de proef. Lyn krijgt het deksel op de neus, Waldek voelt zich in het nauw gedreven en Simonne bekent dat haar iets dwars zit. Anna ventileert en Dieter en Nancy leggen zich een belangrijke taak op. Sunny krijgt een nieuwe kans. Robin raakt zwaar teleurgesteld en Judith troost Cody. Waldek is trots. Sunny krijgt een preek van Therese.

Maandag 26 januari 2026 – aflevering 6000
De overtuigingskracht van Tom is klein. Emma weet niet hoe ze verder moet. Andreas stelt het geduld van Marie op de proef. Frank heeft redenen genoeg om te vieren, maar Simonne is niet in de stemming en moet een knoop doorhakken. Lyn krijgt het deksel op haar neus.


Dinsdag 27 januari 2026 – aflevering 6001
Tom laat Judith, op een nogal chagrijnige manier, merken dat hij zijn argwaan niet kan loslaten in verband met zijn moeder. Waldek voelt zich door Cody in het nauw gedreven. Simonne geeft aan Rosa toe dat haar iets dwarszit.

Woensdag 28 januari 2026 – aflevering 6002
Anna moet ventileren. Marie en Andreas worstelen met hun werkverhouding, tot grote hilariteit van Peter. Simonne heeft het moeilijk. Waldek krijgt de raad zich open te stellen. Dieter en Nancy leggen zichzelf een belangrijke taak op.

Donderdag 29 januari 2026 – aflevering 6003
Sunny krijgt een nieuwe kans. Tom wil zich niet laten kennen en dat heeft zo zijn gevolgen. Cody voelt de frustraties die in de lucht hangen. Anna wordt aangenaam verrast door Selin. De teleurstelling is groot voor Robin na een gesprek met Waldek. Frank en Rosa worden gerustgesteld.

Vrijdag 30 januari 2026 – aflevering 6004
Judith steekt Cody een hart onder de riem. Tom besluit aan zichzelf te werken. Na een gezellige avond beseft Selin wat ze mist. Waldek is trots op Robin. Therese geeft Sunny een preek en verwacht dat hij haar steunt.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Thuis op tv
Maandag 26 januari 2026 om 14u00  »
VRT 1
Angèle is allesbehalve gelukkig. Joren weet Tim en Sam te verrassen. Bob en Tamara beseffen dat ze actie moeten ondernemen. De foto's van Adil brengen zaken aan het licht. Tijdens het proces wordt het geduld van de voorzitter op de proef gesteld.
Maandag 26 januari 2026 om 20u20  »
VRT 1
Het verhaal van verschillende families die met elkaar samenleven in liefde en ruzie. Ze ontmoeten elkaar op het werk, in de bar, maar vooral ook 'Thuis'. De uiteenlopende verhalen worden aan elkaar geweven tot een geheel.
Maandag 26 januari 2026 om 23u50  »
VRT 1
Het verhaal van verschillende families die met elkaar samenleven in liefde en ruzie. Ze ontmoeten elkaar op het werk, in de bar, maar vooral ook 'Thuis'. De uiteenlopende verhalen worden aan elkaar geweven tot een geheel.
Dinsdag 27 januari 2026 om 13u55  »
VRT 1
Bob doet Lowie een belofte, terwijl Tamara hem verrast met een taartje. Christine is druk in de weer met haar huwelijk en zorgt tegelijk voor wat stress bij Viv. Judith passeert even bij Sam en Tim. Ilias smeekt Frank om hulp.
Zondag 25 januari 2026 om 23u30  »
VRT 1
Peter spreekt Andreas aan op zijn gedrag. Waldek moet zijn hart luchten na een moeilijke dag. Marianne is niet gediend met de laatste actie van haar zoon. Femke praat in goed gezelschap na over de brainstorm in verband met de wijngaard.

https://www.vrt.be/vrtmax/
VRT 1
Het ThuisHuis
Kastaars! 2025

De Kastaars! zet het strafste Vlaamse mediatalent van het voorbije jaar in de kijker. VRT, DPG Media, Play Media en Streamz bundelen opnieuw de krachten voor een grootse live­show op tv. Het Vlaamse publiek kon op zijn favorieten stemmen in zeven verschillende categorieën: mediapersoonlijkheid, programma, fictiereeks, nieuwkomer, radioprogramma, podcast en contentcreator. Tijdens de liveshow kan er nog gestemd worden op de top 4 in de categorie 'programma'.

'Kastaars!', om 20.30 uur op VRT 1, VTM en Play.

volledige TVgids
