Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Maandag 26 januari 2026 – aflevering 6000

De overtuigingskracht van Tom is klein. Emma weet niet hoe ze verder moet. Andreas stelt het geduld van Marie op de proef. Frank heeft redenen genoeg om te vieren, maar Simonne is niet in de stemming en moet een knoop doorhakken. Lyn krijgt het deksel op haar neus.

Dinsdag 27 januari 2026 – aflevering 6001

Tom laat Judith, op een nogal chagrijnige manier, merken dat hij zijn argwaan niet kan loslaten in verband met zijn moeder. Waldek voelt zich door Cody in het nauw gedreven. Simonne geeft aan Rosa toe dat haar iets dwarszit.

Woensdag 28 januari 2026 – aflevering 6002

Anna moet ventileren. Marie en Andreas worstelen met hun werkverhouding, tot grote hilariteit van Peter. Simonne heeft het moeilijk. Waldek krijgt de raad zich open te stellen. Dieter en Nancy leggen zichzelf een belangrijke taak op.

Donderdag 29 januari 2026 – aflevering 6003

Sunny krijgt een nieuwe kans. Tom wil zich niet laten kennen en dat heeft zo zijn gevolgen. Cody voelt de frustraties die in de lucht hangen. Anna wordt aangenaam verrast door Selin. De teleurstelling is groot voor Robin na een gesprek met Waldek. Frank en Rosa worden gerustgesteld.

Vrijdag 30 januari 2026 – aflevering 6004

Judith steekt Cody een hart onder de riem. Tom besluit aan zichzelf te werken. Na een gezellige avond beseft Selin wat ze mist. Waldek is trots op Robin. Therese geeft Sunny een preek en verwacht dat hij haar steunt.

