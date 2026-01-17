Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Femke stelt zich vragen en Tim wordt voor het blok gezet. Marianne wil iets gedaan krijgen van Tom, Anna maakt Selin iets duidelijk. Marianne zoekt toenadering tot Robin en de zoektocht van Tom blijft vruchteloos. Cody en Waldek sluiten een compromis. Vince komt tot een besef en Robin bezoekt Therese. Peter berispt Andreas, Femke praat na in goed gezelschap.

Maandag 19 januari 2026 – aflevering 5995

Femke stelt Rosa’s motieven in vraag. Karin slaat Waldeks advies in de wind. Anna zet Selin op haar plaats. Sunny heeft dringend hulp nodig. Greet hoopt dat de aanhouder wint, al staan daar voorwaarden tegenover. Tim wordt even voor het blok gezet.

Dinsdag 20 januari 2026 – aflevering 5996

Tim beseft waar zijn focus ligt. Tom probeert een sceptische Marianne te overtuigen van zijn bedoelingen en ondertussen wil Marianne iets gedaan krijgen van hem. Anna neemt Femke in vertrouwen over Selin.

Woensdag 21 januari 2026 – aflevering 5997

Anna maakt Selin duidelijk dat het zo niet verder kan. Christine is enorm bezorgd. Emma biecht haar twijfels op. Greet staat voor een onaangename verrassing. Marianne zoekt toenadering tot haar kleinzoon. Toms zoektocht blijkt vruchteloos.

Donderdag 22 januari 2026 – aflevering 5998

Cody en Waldek sluiten een compromis. Andreas stelt zijn eisen. Judith wil zekerheid voordat ze een oordeel velt. Vince beseft dat de situatie bij Sunny niet langer leefbaar is. Marianne ziet haar fout in. Robin zoekt Therese op.

Vrijdag 23 januari 2026 – aflevering 5999

Peter spreekt Andreas aan op zijn gedrag. Waldek moet zijn hart luchten na een moeilijke dag. Marianne is niet gediend met de laatste actie van haar zoon. Femke praat in goed gezelschap na over de brainstorm in verband met de wijngaard.

