Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Femke stelt zich vragen en Tim wordt voor het blok gezet. Marianne wil iets gedaan krijgen van Tom, Anna maakt Selin iets duidelijk. Marianne zoekt toenadering tot Robin en de zoektocht van Tom blijft vruchteloos. Cody en Waldek sluiten een compromis. Vince komt tot een besef en Robin bezoekt Therese. Peter berispt Andreas, Femke praat na in goed gezelschap.
Maandag 19 januari 2026 – aflevering 5995
Femke stelt Rosa’s motieven in vraag. Karin slaat Waldeks advies in de wind. Anna zet Selin op haar plaats. Sunny heeft dringend hulp nodig. Greet hoopt dat de aanhouder wint, al staan daar voorwaarden tegenover. Tim wordt even voor het blok gezet.
Dinsdag 20 januari 2026 – aflevering 5996
Tim beseft waar zijn focus ligt. Tom probeert een sceptische Marianne te overtuigen van zijn bedoelingen en ondertussen wil Marianne iets gedaan krijgen van hem. Anna neemt Femke in vertrouwen over Selin.
Woensdag 21 januari 2026 – aflevering 5997
Anna maakt Selin duidelijk dat het zo niet verder kan. Christine is enorm bezorgd. Emma biecht haar twijfels op. Greet staat voor een onaangename verrassing. Marianne zoekt toenadering tot haar kleinzoon. Toms zoektocht blijkt vruchteloos.
Donderdag 22 januari 2026 – aflevering 5998
Cody en Waldek sluiten een compromis. Andreas stelt zijn eisen. Judith wil zekerheid voordat ze een oordeel velt. Vince beseft dat de situatie bij Sunny niet langer leefbaar is. Marianne ziet haar fout in. Robin zoekt Therese op.
Vrijdag 23 januari 2026 – aflevering 5999
Peter spreekt Andreas aan op zijn gedrag. Waldek moet zijn hart luchten na een moeilijke dag. Marianne is niet gediend met de laatste actie van haar zoon. Femke praat in goed gezelschap na over de brainstorm in verband met de wijngaard.
'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Axelle Red ontvangt Lifetime Achievement Award en treedt op tijdens de MIA's
- Ziggo en Ajax verbinden fans en clubiconen in nieuwe uitvoering van 'Dit is mijn club'
- Dit weekend écht de laatste kans: stem nu voor jouw favoriet bij de Kastaars!
- VRT moet boven op 16 miljoen euro nóg eens extra besparen: 'Woordbreuk van de Vlaamse Regering'
- De jury van 'KRO-NCRV Lief gebaar Award 2025' is bekend
- Buitenlandminister David van Weel bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
- Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
- Annemarie Oster is zaterdag 'De Geknipte Gast'
- Joris van den Berg wint Theo Koomen Award 2025
- 'De Lach van JOE' is terug!
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Coen & Sander introduceren 'Nederlandstalige top 100' bij JOE met marathonuitzending
- Recordaantal versprekingen in week van 'Het Verboden Woord' op Qmusic
Multimedia SPOTLIGHT
-
Zijn Q-gezichten Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron 'Twins?!'
-
Disney+ onthult teaser voor tweede seizoen van 'Paradise'
-
Derde seizoen van 'Euphoria' binnenkort op HBO Max
-
Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord
-
Exclusieve kijk achter de schermen van BK-winst Thibau Nys
-
'De Tafel van Gert' is terug vanaf 19 januari
-
Aster Nzeyimana bekent: 'Bestemming X' blijft in België
-
Kijk dit voorjaar naar het laatste seizoen van 'The Boys' op Prime Video
-
Kijk het nieuwe seizoen van 'Industry' op HBO Max
-
Frustraties steken de kop op in 'Bestemming X'
-
Kijk de eerste beelden van 'De Twaalf: De Botoxmoorden'
-
Tante Rita keert terug in de midseizoensfinale van 'Familie'
-
Dit zie je in 2026 op Netflix
-
Kijk de eerste beelden van de nieuwe fictiereeks 'All in'
-
Netflix deelt de officiële trailer van 'Agatha Christie’s Seven Dials'
-
Ontdek de eerste beelden van 'Juliet' seizoen 2
-
'Welkom Aan Boord' vliegt weer uit!
-
Netflix kondigt zesde seizoen 'Emily in Paris' aan
-
Netflix lost trailer van 'The Rip' met Ben Affleck en Matt Damon
-
Ode aan Circus Camillein 'JAMES & Co'
-
'De Rechtbank' opent opnieuw de deuren
-
Benjamin maakt geen goede beurt in 'Winter Vol Liefde'
-
Het verboden woord is terug!
-
Maarten & Dorothee verdubbelen jaarloon in 60 seconden
-
Ontdek de officiële trailer van 'Megan', seizoen 2
-
Dit is de eerste afvaller van 'Bestemming X'
-
Elodie Gabias leert het vakjargon van urologie in 'Een Echte Job'
-
Vanaf maandag is 'Florentina' je nieuwe afspraak bij VTM
-
Aster in 'Bestemming X': 'Dit zijn mijn twee finalisten'
-
VTM Series brengt adrenaline van ER terug
Kijktip van de dag
De vijftienjarige Lara werd geboren in een mannelijk lichaam, maar wil als meisje door het leven gaan. Haar dagelijkse leven bestaat uit het innemen van hormoonremmers en wachten op vrouwelijke hormoontherapie en de operatie die uiteindelijk haar geslacht zal afstemmen op haar identiteit. Ondertussen streeft ze haar droom na: ballerina worden.
'Girl', film uit 2018 van Lukas Dhont met oa. Victor Polster, om 20.30 uur op Play.