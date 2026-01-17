VRT moet boven op 16 miljoen euro nóg eens extra besparen: 'Woordbreuk van de Vlaamse Regering'
Jeroen Van Dyck doet intrede als toyboy van Marianne in 'Thuis'
Dit weekend écht de laatste kans: stem nu voor jouw favoriet bij de Kastaars!

Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

zaterdag 17 januari 2026
Foto: VRT 1

Femke stelt zich vragen en Tim wordt voor het blok gezet. Marianne wil iets gedaan krijgen van Tom, Anna maakt Selin iets duidelijk. Marianne zoekt toenadering tot Robin en de zoektocht van Tom blijft vruchteloos. Cody en Waldek sluiten een compromis. Vince komt tot een besef en Robin bezoekt Therese. Peter berispt Andreas, Femke praat na in goed gezelschap.

Maandag 19 januari 2026 – aflevering 5995
Femke stelt Rosa’s motieven in vraag. Karin slaat Waldeks advies in de wind. Anna zet Selin op haar plaats. Sunny heeft dringend hulp nodig. Greet hoopt dat de aanhouder wint, al staan daar voorwaarden tegenover. Tim wordt even voor het blok gezet.


Dinsdag 20 januari 2026 – aflevering 5996
Tim beseft waar zijn focus ligt. Tom probeert een sceptische Marianne te overtuigen van zijn bedoelingen en ondertussen wil Marianne iets gedaan krijgen van hem. Anna neemt Femke in vertrouwen over Selin.

Woensdag 21 januari 2026 – aflevering 5997
Anna maakt Selin duidelijk dat het zo niet verder kan. Christine is enorm bezorgd. Emma biecht haar twijfels op. Greet staat voor een onaangename verrassing. Marianne zoekt toenadering tot haar kleinzoon. Toms zoektocht blijkt vruchteloos.

Donderdag 22 januari 2026 – aflevering 5998
Cody en Waldek sluiten een compromis. Andreas stelt zijn eisen. Judith wil zekerheid voordat ze een oordeel velt. Vince beseft dat de situatie bij Sunny niet langer leefbaar is. Marianne ziet haar fout in. Robin zoekt Therese op.

Vrijdag 23 januari 2026 – aflevering 5999
Peter spreekt Andreas aan op zijn gedrag. Waldek moet zijn hart luchten na een moeilijke dag. Marianne is niet gediend met de laatste actie van haar zoon. Femke praat in goed gezelschap na over de brainstorm in verband met de wijngaard.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Verwante artikels