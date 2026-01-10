Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Thilly bevindt zich in een hachelijke situatie. Robin heeft gebrek aan respect en Greet dreigt zichzelf te verliezen. Rami wordt in het nauw gedreven. Dieter is van slag en heeft slecht nieuws. Selin ontdekt iets, Britney is bezorgd om Therese. Tussen Marie en Andreas is de sfeer gespannen. Tom is in shock. De lucht lijkt voor Cody te klaren en Karin krijgt een verrassing. Waldek spreekt Robin en Niels aan.

Maandag 12 januari 2026 – aflevering 5990

Thilly bevindt zich in een hachelijke situatie. Tim is ongerust. Brik wordt verrast op het werk. Robin heeft geen respect voor zijn collega. Greet dreigt zichzelf te verliezen. Tom maakt zich zorgen om Marianne. Marie moet een keuze maken.

Dinsdag 13 januari 2026 – aflevering 5991

Dieter maakt een fout en Tim grijpt in maar de gevolgen zijn niet te overzien. Therese en Niels bevinden zich in tegenovergestelde situaties. Waldek wil niet luisteren naar Robin. Andreas twijfelt aan zijn mama. Rami wordt in het nauw gedreven. Judith heeft haar handen vol op het werk.

Woensdag 14 januari 2026 – aflevering 5992

Dieter is van slag en heeft slecht nieuws voor Frank en Simonne. Greet begint het op haar heupen te krijgen. Christine ziet voordeel in de laatste zet van Peter. Selin doet een ontdekking op het werk. Marie confronteert Andreas. Britney zit in met Therese.

Donderdag 15 januari 2026 – aflevering 5993

Tom is gechoqueerd door het nieuws van Marianne. Er hangt een gespannen sfeer bij Andreas en Marie, terwijl ook Niels amper zijn zenuwen onder controle kan houden. Frank troost Simonne. Emma gaat een nieuwe uitdaging aan.

Vrijdag 16 januari 2026 – aflevering 5994

Voor Cody lijkt het tij te keren. Anna en Selin zijn het oneens. Marianne en Claire vinden de houding van Tom allesbehalve positief. Er staat Karin een verrassing te wachten. Robin en Niels worden aangesproken door Waldek.

