Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Al sinds jaren is 'Thuis' bij veel Vlaamse gezinnen dé vaste afspraak om samen gezellig in de zetel te duiken en de tv-avond af te trappen. Nieuwsgierig naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 5 januari 2026 – aflevering 5985

Emma is het oneens met haar dokter en neemt het heft in eigen handen. De zenuwen spelen Therese parten. Simonne eist de waarheid. Rami wordt geconfronteerd door zijn collega’s, die een verrassend telefoontje krijgen.

Dinsdag 6 januari 2026 – aflevering 5986

Waldek spreekt de waarheid. Vince zoekt wanhopig naar antwoorden en dat valt niet bij iedereen in goede aarde. Nancy heeft een slecht buikgevoel. Niels en Therese zitten in hetzelfde schuitje. Selin moet haar eigen zwaktes onder ogen zien.

Woensdag 7 januari 2026 – aflevering 5987

Judith en Anna zijn het oneens over Selin. Tim is op zijn ongemak. Niels heeft een openhartig gesprek op het werk. Lyn probeert een radeloze Emma te helpen. Tom moet nodig zijn hart luchten. Simonne liegt tegen Frank. Vince confronteert Dieter.

Donderdag 8 januari 2026 – aflevering 5988

Lyn speelt het liever op veilig. Vince besluit eerlijk te zijn. Eddy weigert op te geven. Judith wil dat Tom zijn prioriteiten stelt. Thilly doet een nieuwe ontdekking terwijl Tim zorgt voor een doorbraak in een lopend onderzoek.

Vrijdag 9 januari 2026 – aflevering 5989

Frank en Tom maken zich ernstige zorgen. Thilly probeert een angstige Rami te helpen. Peter spreekt Andreas aan over zijn mama. Greet wil dat Eddy eerlijk is. Niels moet iets opbiechten. Dieter en Tim gaan achter de waarheid aan.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!