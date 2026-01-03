Bambi, Eenhoorn of King Krab: wie wint 'The Masked Singer'?
Eindejaarsconference 'Xander De Rycke: Houdt het voor bekeken 2025' bij VRT Canvas
King Krab verovert Vlaanderen: Jade Mintjens wint 'The Masked Singer'

Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

zaterdag 3 januari 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2026

Al sinds jaren is 'Thuis' bij veel Vlaamse gezinnen dé vaste afspraak om samen gezellig in de zetel te duiken en de tv-avond af te trappen. Nieuwsgierig naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 5 januari 2026 – aflevering 5985
Emma is het oneens met haar dokter en neemt het heft in eigen handen. De zenuwen spelen Therese parten. Simonne eist de waarheid. Rami wordt geconfronteerd door zijn collega’s, die een verrassend telefoontje krijgen.


Dinsdag 6 januari 2026 – aflevering 5986
Waldek spreekt de waarheid. Vince zoekt wanhopig naar antwoorden en dat valt niet bij iedereen in goede aarde. Nancy heeft een slecht buikgevoel. Niels en Therese zitten in hetzelfde schuitje. Selin moet haar eigen zwaktes onder ogen zien.

Woensdag 7 januari 2026 – aflevering 5987
Judith en Anna zijn het oneens over Selin. Tim is op zijn ongemak. Niels heeft een openhartig gesprek op het werk. Lyn probeert een radeloze Emma te helpen. Tom moet nodig zijn hart luchten. Simonne liegt tegen Frank. Vince confronteert Dieter.

Donderdag 8 januari 2026 – aflevering 5988
Lyn speelt het liever op veilig. Vince besluit eerlijk te zijn. Eddy weigert op te geven. Judith wil dat Tom zijn prioriteiten stelt. Thilly doet een nieuwe ontdekking terwijl Tim zorgt voor een doorbraak in een lopend onderzoek.

Vrijdag 9 januari 2026 – aflevering 5989
Frank en Tom maken zich ernstige zorgen. Thilly probeert een angstige Rami te helpen. Peter spreekt Andreas aan over zijn mama. Greet wil dat Eddy eerlijk is. Niels moet iets opbiechten. Dieter en Tim gaan achter de waarheid aan.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Thuis op tv
Maandag 5 januari 2026 om 00u30  »
VRT 1
Het verhaal van verschillende families die met elkaar samenleven in liefde en ruzie. Ze ontmoeten elkaar op het werk, in de bar, maar vooral ook 'Thuis'. De uiteenlopende verhalen worden aan elkaar geweven tot een geheel.
Maandag 5 januari 2026 om 14u05  »
VRT 1
Ilias moet zware beslissingen nemen. Niels en Silke willen hun mama herdenken. Vince krijgt een uitbrander. Tamara maakt zich toch wat zorgen over het kindje.
Maandag 5 januari 2026 om 20u15  »
VRT 1
Het verhaal van verschillende families die met elkaar samenleven in liefde en ruzie. Ze ontmoeten elkaar op het werk, in de bar, maar vooral ook 'Thuis'. De uiteenlopende verhalen worden aan elkaar geweven tot een geheel.
Maandag 5 januari 2026 om 23u40  »
VRT 1
Het verhaal van verschillende families die met elkaar samenleven in liefde en ruzie. Ze ontmoeten elkaar op het werk, in de bar, maar vooral ook 'Thuis'. De uiteenlopende verhalen worden aan elkaar geweven tot een geheel.
Dinsdag 6 januari 2026 om 13u55  »
VRT 1
Op het politiekantoor doen er roddels de ronde over de nieuwe collega. Niels, Silke, Viv en Dries horen verrassend nieuws. Tamara moet helpen om de zenuwen van Dieter te onderdrukken. Christine zoekt Karin op.

Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Onze Jongens 3 (DVD)
DVD
Marvel Studios Cinematic Universe: Phase Two
DVD
Harry Potter - 1 - 7.2 + Fantastic Beasts 1 - 3
DVD
https://www.vrt.be/vrtmax/
Meer artikels over VRT 1
Meer artikels over Het ThuisHuis
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

Maria is een levenslustig meisje. Ze is als novice het klooster binnengetreden, maar heeft moeite om zich neer te leggen bij de strenge leefregels. Ook al is ze vastberaden om God naar behoren te dienen en non te worden, de Abdis oordeelt dat ze tijdelijk het klooster moet verlaten om levenservaring op te doen en uit te vissen hoe ze haar toekomst ziet. Zo komt ze terecht in Salzburg bij de familie Von Trapp. Kapitein Von Trapp is een weduwnaar die alleen instaat voor de opvoeding van zijn zeven kinderen. Hij heeft net zijn twaalfde gouvernante aan de deur gezet.

'The Sound of Music ', om 20.50 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:45
    De inzichten van...
    06:00
    In bed met Olly
  • 10:00
    Winterbeelden
    15:55
    Planet Earth III
  • 12:20
    Nachtwacht
    04:50
    Geen uitzending
  • 12:05
    Chicago Fire
    00:40
    Single Bells
  • 10:00
    Geen uitzending
    23:15
    Bad Boys
  • 12:15
    S.W.A.T.
    00:45
    Yellowjackets
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 11:25
    A Husband for Christmas
    01:45
    JOE XMAS
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 12:00
    De Chalet, Hollandse Maatjes
    04:50
    Play kerst haardvuur 2025
  • 11:45
    My Life is Murder
    02:00
    Criminal Minds
  • 12:00
    Geen uitzending
    01:35
    The First 48 Presents Critical Minutes
  • 11:00
    A Season for Family
    02:00
    Play kerst haardvuur 2025
  • 11:55
    Holly Jolly Homicides
    01:30
    C.S.I. New York
  • 12:22
    Trends Talk
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 12:14
    Zo doe je het!
    05:55
    Sixties To Six
  • 12:15
    Taste of Australia met Hayden Quinn
    00:45
    De Chalet, Hollandse Maatjes
  • 11:35
    New Tricks
    00:40
    Murdoch Mysteries
  • 11:55
    NCIS: New Orleans
    00:10
    Lie to Me
  • 12:20
    Sterren NL Top 25
    01:20
    Frans & Mariska, Stellen op de Proef
  • 12:20
    Dit is de kwestie
    01:25
    Nieuwsuur
  • 12:15
    BarnKidz
    01:10
    First Dates
Verwante artikels