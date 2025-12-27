Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Milk Inc. en andere topartiesten gaan in duet met de halve finalisten van 'The Masked Singer'
zaterdag 27 december 2025
Al sinds jaren is 'Thuis' bij veel Vlaamse gezinnen dé vaste afspraak om samen gezellig in de zetel te duiken en de tv-avond af te trappen. Nieuwsgierig naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 29 december 2025 – aflevering 5980
Thilly gelooft niet in de aanpak van haar nichtje terwijl ze net heel zeker is over haar eigen aanpak op het werk. Marie geeft haar zoon wat goede raad die hij lijkt op te volgen. Greet staat voor de deur bij Christine. De werkelijkheid is nog één grote waas voor Simonne. Waldek begint stilaan toch te panikeren.


Dinsdag 30 december 2025 – aflevering 5981
Thilly blijft overtuigd van haar gelijk. Emma zoekt naar manieren om zich te ontspannen. Hannah doet haar best om haar oma op te vrolijken. Dieter moet Nancy opmonteren. Judith heeft nieuws voor Tom. Robin staat oog in oog met Niels.

Woensdag 31 december 2025 – aflevering 5982
Judith zoekt haar dochter op. Niels hoopt dat Andreas mee gaat feesten. Robin stelt zich kwetsbaar op na een ernstige confrontatie met Sunny. Thilly heeft nog een werkje laat op de avond.

Donderdag 1 januari 2026 – aflevering 5983
Opnieuw bewijst Robin dat hij geen verantwoordelijkheid aankan. Er moet Greet iets van het hart bij haar dochter. Tim weet het allemaal even niet meer. Zowel Tim als Frank doet moeite voor Lyn. Nancy en Dieter slaan de handen in elkaar.

Vrijdag 2 januari 2026 – aflevering 5984
Het is enorm druk op het politiekantoor en dan komen ook de laboresultaten binnen van een eerder onderzoek. Een flauwte overvalt Niels en zijn kotgenoten zijn bezorgd. Emma wordt met haar neus op de feiten geduwd. Eddy kan genieten van een beetje extra aandacht. Robin lijkt tot inkeer te komen.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

