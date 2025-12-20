Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Al sinds jaren is 'Thuis' bij veel Vlaamse gezinnen dé vaste afspraak om samen gezellig in de zetel te duiken en de tv-avond af te trappen. Nieuwsgierig naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 22 december 2025 – aflevering 5975

De houding van Simonne wordt grimmiger. Vince loopt onbedoeld Katrien tegen het lijf. Eddy vraagt duidelijkheid aan Greet. Judith wil van Tom de waarheid horen maar die verstopt zich achter zijn beroepsgeheim.

Dinsdag 23 december 2025 – aflevering 5976

Simonne komt terecht op de spoedafdeling maar is niet van plan om daar lang te blijven. Waldek botst op een indringer op de wijngaard en hij is niet de enige. Greet en Eddy krijgen een fikse ruzie en daarenboven krijgt Eddy ook nog eens het deksel op zijn neus.

Woensdag 24 december 2025 – aflevering 5977

Thilly heeft haar handen vol op het werk. Christine vangt haar mama op. Cody neemt contact op met Tom voor een dringende kwestie. Simonne wordt opgenomen in het ziekenhuis. Waldek is razend.

Donderdag 25 december 2025 – aflevering 5978

De zenuwen staan gespannen bij Vince. Een onverwachte gast staat voor de deur tijdens het kerstdiner bij Tom en Judith. Hannah is jarig maar mist haar oma. Greet en Eddy hebben een goed gesprek.

Vrijdag 26 december 2025 – aflevering 5979

Greet nodigt Peter en Christine uit en ze heeft nog een verrassing. Thilly zit op een nieuw spoor. Het gaat nog altijd niet goed met Simonne. Britney beseft dat ze iets ambetants moet vertellen. Rosa wantrouwt Cody.

