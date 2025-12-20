'WTF'! Felix Heremans schrijft geschiedenis als jongste winnaar van 'De Slimste Mens ter Wereld'
JOE-actie 'Pakje van je Hart' sluit af met recordbedrag van 1.623.425 euro
Santa Claus is comin' to 'The Masked Singer'

Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

zaterdag 20 december 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2025

Al sinds jaren is 'Thuis' bij veel Vlaamse gezinnen dé vaste afspraak om samen gezellig in de zetel te duiken en de tv-avond af te trappen. Nieuwsgierig naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 22 december 2025 – aflevering 5975
De houding van Simonne wordt grimmiger. Vince loopt onbedoeld Katrien tegen het lijf. Eddy vraagt duidelijkheid aan Greet. Judith wil van Tom de waarheid horen maar die verstopt zich achter zijn beroepsgeheim.


Dinsdag 23 december 2025 – aflevering 5976
Simonne komt terecht op de spoedafdeling maar is niet van plan om daar lang te blijven. Waldek botst op een indringer op de wijngaard en hij is niet de enige. Greet en Eddy krijgen een fikse ruzie en daarenboven krijgt Eddy ook nog eens het deksel op zijn neus.

Woensdag 24 december 2025 – aflevering 5977
Thilly heeft haar handen vol op het werk. Christine vangt haar mama op. Cody neemt contact op met Tom voor een dringende kwestie. Simonne wordt opgenomen in het ziekenhuis. Waldek is razend.

Donderdag 25 december 2025 – aflevering 5978
De zenuwen staan gespannen bij Vince. Een onverwachte gast staat voor de deur tijdens het kerstdiner bij Tom en Judith. Hannah is jarig maar mist haar oma. Greet en Eddy hebben een goed gesprek.

Vrijdag 26 december 2025 – aflevering 5979
Greet nodigt Peter en Christine uit en ze heeft nog een verrassing. Thilly zit op een nieuw spoor. Het gaat nog altijd niet goed met Simonne. Britney beseft dat ze iets ambetants moet vertellen. Rosa wantrouwt Cody.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Thuis op tv
Maandag 22 december 2025 om 00u10  »
VRT 1
De opgejaagdheid van Simonne is nog niet verdwenen. Tim en Hannah lopen langs in Bar Madam. Wanneer Rosa thuiskomt, wil ze Frank iets belangrijk vertellen. Anna wil Selin behoeden voor drama maar Selin weet wat ze doet.
Maandag 22 december 2025 om 20u35  »
VRT 1
De houding van Simonne wordt grimmiger. Vince loopt onbedoeld Katrien tegen het lijf. Eddy vraagt duidelijkheid aan Greet. Judith wil van Tom de waarheid horen maar die verstopt zich achter zijn beroepsgeheim.
Dinsdag 23 december 2025 om 00u40  »
VRT 1
De houding van Simonne wordt grimmiger. Vince loopt onbedoeld Katrien tegen het lijf. Eddy vraagt duidelijkheid aan Greet. Judith wil van Tom de waarheid horen maar die verstopt zich achter zijn beroepsgeheim.
Dinsdag 23 december 2025 om 13u30  »
VRT 1
De twijfel bij Harry blijft aanhouden. Vince start met een tweede baan. Ilias krijgt een cadeau. Marianne schudt de boekenclub wakker en er wordt een nieuw boek gekozen. Tom ontvangt onverwacht bezoek op kantoor.
Dinsdag 23 december 2025 om 20u35  »
VRT 1
Simonne komt terecht op de spoedafdeling maar is niet van plan om daar lang te blijven. Waldek botst op een indringer op de wijngaard en hij is niet de enige. Greet en Eddy krijgen een fikse ruzie en daarenboven krijgt Eddy ook nog eens het deksel.

Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Superman (Blu-ray)
DVD
I Know What You Did Last Summer (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (DVD)
DVD
https://www.vrt.be/vrtmax/
Meer artikels over VRT 1
Meer artikels over Het ThuisHuis
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

De neurotische Mr. Bean zit ook met de kerstdagen niet stil. Zo maakt hij vrienden bij het Leger des Heils, rijdt hij naar huis met de grootste kerstboom die hij maar kan vinden en koopt hij een mooi cadeau voor zijn vriendinnetje. Dat over smaak niet valt te twisten, ondervindt Mr. Bean dan ook aan den lijve als hij met kerst door zijn vriendin wordt verlaten. Ondanks dat sluit Mr. Bean de feestdagen af met een feestelijke knal.

'Mr. Bean', om 19.55 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:59
    De Warmste Week
    01:10
    Het weer (laat)
  • 10:05
    Herfstbeelden
    06:00
    De Warmste Week
  • 11:05
    Ridder Muis
    04:55
    Geen uitzending
  • 09:50
    Geen uitzending
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    Geen uitzending
    11:05
    House
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 09:55
    If I Only Had Christmas
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Joe
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:00
    De Chalet, Hollandse Maatjes
    01:35
    De Tafel van de Week
  • 10:25
    My Life is Murder
    01:00
    Criminal Minds
  • 10:55
    Storage Wars
    02:45
    Play kerst haardvuur 2025
  • 11:00
    Mom's Christmas Boyfriend
  • 11:00
    Holly Jolly Homicides
    06:20
    Cold Case
  • 11:04
    Transport & Van.TV
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:05
    De tip
    05:55
    Sixties To Six
  • 10:45
    Ainsley Eats The Streets
    01:25
    Bon Appetit
  • 10:35
    Call the Midwife
    01:25
    Midsomer Murders
  • 10:20
    American Pickers
    06:55
    Below Deck Mediterranean
  • 10:50
    Scrooge live
    03:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 10:30
    Podium Klassiek
    01:45
    Nieuwsuur
  • 09:50
    Kruimeltje
    06:55
    Laura's Ster
Verwante artikels