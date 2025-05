Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2019

Deze week in 'Thuis' gaan de hartjes alle kanten op. De schaduw van Jean-Marc blijft over heel wat personages hangen en iedereen doet zijn best om Tim bij te staan. Dit zie je deze week.

Maandag 26 mei 2025 – aflevering 5870

Jaloezie lijkt de bovenhand te krijgen bij Cédric. Er wordt Andreas een mooi aanbod in de schoot geworpen. Femke twijfelt om Anna een berichtje te sturen. Marie heeft advies nodig in verband met een verbouwing. Britney komt tot een moeilijk besef; wat zal ze doen?

Dinsdag 27 mei 2025 – aflevering 5871

De zenuwen staan gespannen bij Tim, gelukkig kan Frank hem de nodige afleiding bezorgen. Tom verneemt nieuws waar hij kwaad van wordt. Marie voelt zich in een hoekje geduwd. Britney negeert een belangrijk telefoontje. Woensdag 28 mei 2025 – aflevering 5872

Een ruzie tussen Robin en Tom loopt hoog op. Karin krijgt politie over de vloer. Emma vreest dat haar tante zich in de nesten werkt. Vince moet een harde afwijzing verwerken. Donderdag 29 mei 2025 – aflevering 5873

Marie voelt zich schuldig. Dieter doet zijn best om zijn vrouw in bedwang te houden. Karin voelt zich zelfverzekerd, al heeft Waldek een heel ander gevoel. Judith is het niet eens met Tom, waarop die andere medestanders zoekt. Vrijdag 30 mei 2025 – aflevering 5874

Thilly denkt de waarheid in pacht te hebben. Therese is niet van plan om zich te laten doen. Marie wil haar goed nieuws delen met Andreas, maar botst op Cédric. Wanneer Hannah Tim confronteert met haar gedachten, breekt hij helemaal. 'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.