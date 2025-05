Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

'Thuis' blijft elke avond zorgen voor spanning, emotie en onverwachte wendingen op VRT 1. Ook de volgende week belooft het weer een rollercoaster te worden. Lees nu alvast wat je te wachten staat in de nieuwe week van 'Thuis'.

Maandag 19 mei 2025 – aflevering 5865

Niels is achterdochtig over de houding van Adam. Tim krijgt hulp uit verschillende hoeken. Waldek geeft Karin goede raad maar die dreigt verloren te gaan door haar koppigheid. Andreas zet zijn moeder voor een verscheurende keuze.



Dinsdag 20 mei 2025 – aflevering 5866

Britney probeert een goede huisgenoot te zijn. Thilly en Karin zijn aan elkaar gewaagd. Het goede humeur van Robin bezorgt Tom kopzorgen. Marie hakt een belangrijke knoop door. De laatste zet van Thilly laat een diepe indruk na bij een goede vriend.



Woensdag 21 mei 2025 – aflevering 5867

Femke ontvangt een bijzonder geschenk. Christine vindt dat Frank zich te veel opdringt. Nancy hoopt dat Dieter Thilly’s gedrag kan aanpakken. Sunny is compleet over zijn toeren. Judith heeft goed advies voor Tom.



Donderdag 22 mei 2025 – aflevering 5868

Sunny pakt zijn zus hard aan en ook Dieter laat Thilly voelen dat hij het niet eens is met haar aanpak. Christine probeert Tim goed te ondersteunen. Het schuldgevoel bij Andreas knaagt.



Vrijdag 23 mei 2025 – aflevering 5869

Thilly vreest dat ze te ver is gegaan. Therese is vastberaden zich niet meer te laten commanderen, door niemand. Marie wil Peter om een gunst vragen. Eddy zoekt zijn dochter op die op haar beurt al een troostende rol op zich heeft genomen.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

