Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Tim krijgt de wind van voren en Nancy is op oorlogspad. Simonne haalt het slechtste in zichzelf naar boven, Peter trekt grote ogen en Frank probeert te bemiddelen. Rosa ontloopt Sunny, Christine toont zich een vriendin voor Femke. Marie zoekt Tim op en het geduld van Dieter wordt op de proef gesteld. Marie moet haar zoon teleurstellen.

Maandag 21 april 2025 - aflevering 5845

Simonne geeft Tim de wind van voren. Nancy is op oorlogspad, terwijl haar dochter ook dreigementen uit richting haar en Dieter. Adam heeft zo zijn eigen gedachten over de acties van Cédric. Karin kan het niet laten om Tom op te zoeken.



Dinsdag 22 april 2025 - aflevering 5846

Femke blijft piekeren over de houding van haar moeder. Simonne haalt het slechtste in zichzelf naar boven en zorgt voor enorme spanningen in huis. Peter trekt grote ogen wanneer hij meer ontdekt over zijn nieuwe werknemer.



Woensdag 23 april 2025 - aflevering 5847

De gevolgen van Simonnes gedrag zijn groot en Frank probeert op haar in te praten. Marianne heeft een speciaal cadeau voor Judith. Rosa ontloopt Sunny. Er staat Emma steun uit onverwachte hoek te wachten.



Donderdag 24 april 2025 - aflevering 5848

Christine toont zich als een echte vriendin voor Femke, terwijl Femke net connecteert met iemand anders. Anna is uiterst voorzichtig wanneer het over haar eigen familie gaat. Marie zoekt Tim opnieuw op.



Vrijdag 25 april 2025 - aflevering 5849

Tim wordt op het matje geroepen door Christine. Dieters stressbestendigheid wordt ernstig op de proef gesteld. Marianne pakt Tom hard aan. Marie moet haar zoon teleurstellen en wijst hem op de realiteit.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.30 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!