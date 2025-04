Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Robin doet stoer en Marie krijgt een leuke uitnodiging. Rosa heeft het druk, Karin zet Tom aan het denken en Nancy en Tim clashen. Simonne slaat de raad van Tim in de wind. Femke spreekt Dieter aan, Anna verstoort een gesprek en Simonne wil de waarheid horen.

Maandag 14 april 2025 - aflevering 5840

Robin doet zich stoer voor. Rosa doet een fijne ontdekking en kan het niet laten om haar mening hierover te uiten. Nancy is hard voor Tim. Marie krijgt een leuke uitnodiging. Christine doet Peter een belofte.



Dinsdag 15 april 2025 - aflevering 5841

In de Withoeve is het heel druk voor Rosa. Nancy’s kwaadheid blijft aanhouden. Andreas doet een fijne ontdekking over zijn buren. Tom wordt door Karin aan het denken gezet. Emma krijgt een heel rare vraag voorgelegd.



Woensdag 16 april 2025 - aflevering 5842

De gemoederen tussen Tim en Nancy raken verhit. Die laatste vindt een medestander uit onverwachte hoek. Ondertussen groeit de bezorgdheid van Simonne en Rosa. Tom is stiekem met iets belangrijks bezig. Rosa wil Sunny iets vragen.



Donderdag 17 april 2025 - aflevering 5843

Simonne volgt de raad van Tim niet op en dat zorgt voor serieuze ruzie. Frank doet een nieuwe toenaderingspoging naar Andreas. Waldek laat zich niet doen. Judith lucht haar hart bij haar dochter. Femke spreekt Dieter aan over haar mama.



Vrijdag 18 april 2025 - aflevering 5844

Sunny en Vince kruisen Thilly in Bar Madam. Anna verstoort een gesprek tussen Femke en Nancy. Judith ontdekt iets dat haar meer inzicht schenkt in haar eigen relatie. Simonne stapt naar Tim en wil de waarheid horen.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.30 uur op VRT 1.

