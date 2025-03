Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Karin heeft waanbeelden en Judith verdedigt haar dochter. Nancy maakt zich zorgen om Britney en Adam keert op zijn kousenvoeten terug naar Niels. Eddy is jaloers, Therese komt overstuur thuis. Iedereen twijfelt aan de onschuld van Robin en Karin heeft iets op te biechten. Robin krijgt het hard te verduren bij de politie. Adil wordt verrast, Vince raakt in paniek en Dieter heeft woorden.

Maandag 10 maart 2025 - aflevering 5815

Karin wordt geteisterd door waanbeelden en dan verschijnen Thilly en Dieter aan haar deur. Frank schrikt enorm van het nieuws dat Lowie hem vertelt. Judith verdedigt haar dochter tegenover Tom. Vince moet Eddy teleurstellen.



Dinsdag 11 maart 2025 - aflevering 5816

Nancy is enorm bezorgd over haar dochter. Tim vindt afleiding van al zijn frustraties bij Femke. Emma doet een poging om met Robin te praten. Adam heeft spijt en keert op zijn kousenvoeten terug naar Niels. Er is onverwacht bezoek op de bouwwerf van Peter en Lowie.



Woensdag 12 maart 2025 - aflevering 5817

Jaloezie steekt de kop op bij Eddy en hij contacteert Britney. Er gebeurt een ongeval op de werf bij Peter en Lowie. Christine en Lyn zijn aan elkaar gewaagd. Karin voelt zich enorm schuldig. Nancy mag zich nog eens uitleven. Therese komt overstuur thuis maar verzwijgt de reden waarom tegenover haar broer.



Donderdag 13 maart 2025 - aflevering 5818

Er wordt hard getwijfeld aan de onschuld die Robin blijft volhouden. Lowie en Adil houden de wacht op de werf en ze zijn niet alleen. Karin heeft iets op te biechten.



Vrijdag 14 maart 2025 - aflevering 5819

Robin wordt verhoord door de politie en krijgt het hard te verduren. Britney neemt belangrijke beslissingen. Er wacht Adil een grote verrassing. Vince geraakt helemaal in paniek. Dieter heeft woorden met een collega op het werk.



